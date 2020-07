annonse

Reddit.com er internetts 18. største nettside og det ikke-kinesiske internetts 3. største sosiale nettverk – kun slått av YouTube og Facebook.

Siden lar enhver lage “subreddits”, eller underforumer, dedikert til et spesielt tema, der de kan diskutere og dele nyheter anonymt. Det har på dette grunnlag blitt plattformen til en lang rekke subkulturer, nettverk og grupper. Det er derfor en dominerende aktør innen internettkultur.

29.06.2020, kl 19, startet nettsiden Reddit en bølge med bannlysninger. En lang rekke “subreddits”, eller underforumer, ble bannlyst for angivelig brudd på regel mot “hat.” Sidens administrasjon refererer ikke til noen spesifikke eksempler, men anklager forumene for å bryte sidens generelle regel mot “hat”. Når en subreddit blir bannlyst, blir også alt på subredditen slettet; så ethvert bevis blir da også borte. Det går altså ikke an å motbevise dette.

Hemmelig liste

En liste med bannlyste grupper ble lagt ut , men utover de 10 største, var navnene på de bannlyste gruppene sensurert. Det var med andre ord ikke lett å se hva som i det hele tatt ble slettet. Redditbrukere har prøvd å lage en delvis liste over det som ble slettet for å få klarhet i det.

Blant de bannlyste nettverkene er siden “ The_donald ”, et forum for Trump-supportere. Siden har vært i konflikt med Reddit tidligere, og hadde et ekstremt fokus på å følge Reddits regler for å unngå å bli bannlyst. En annen gruppe var “ rightwingLGBT ”, en side for høyreorienterte LGBT-mennesker. Videre ble “ hatecrimehoaxes ” slettet – dette var en gruppe dedikert til å dokumentere de tilfellene der en type hatkriminalitet ble funnet opp og feilaktig rapportert i mediene. “ Exmemes ”, et forum for eks-muslimer til å lage ateistiske, anti-islamske memer ble også slettet – soleklar diskriminering, ettersom det er fritt frem til å si hva som helst om kristne på Reddit.

På venstresiden ble chapotraphouse – forumet til et kommunistisk podcast – slettet. Denne slettingen var lett å forstå, for underforumet var konstant fylt med trusler om vold. Det var derimot ikke underforumet “ GenderCritical ” – et forum for sterkt ideologiske feminister, men som har en uenighet med dagens feminister: De er uenig i at det går an å ‘identifisere seg som en kvinne’, da de mener (som alle feminister mente for 10 år siden) at kjønnsidentitet var noe man blir sosialisert inn i, og ikke kan føle på biologisk basis. Forumet ble derfor slettet med påstanden om at det “promoterte hat”.

Regel: Ikke forbudt å hate majoriteter

Samtidig som alle disse forumene ble slettet, la Reddit ut et innlegg som lanserte oppdaterte regler . Reglene forbød alt som “incite violence or that promote hate based on identity or vulnerability”. Men det var en hake: “While the rule on hate protects such groups, it does not protect all groups or all forms of identity. For example, the rule does not protect groups of people who are in the majority or who promote such attacks of hate.”

Med andre ord: Dersom du er i “majoriteten” kan du ikke påberope deg noe beskyttelse mot oppmuntring til vold eller hat. Regelen ble behørig kritisert i kommentarfeltet: For i en global verden, hvem er egentlig majoriteten? Det er ikke hvite, som regelen åpenbart er myntet på. Videre er en regel som kun beskytter noen mennesker på bakgrunn av rase en helt regelrett form for rasisme. Etter sterk kritikk ble avsnittet endret. Men det er ingen tvil om hva motivasjonen for all slettingen var, og hva ideologien til CEO Steve Huffman i Reddit, er.

Koordinasjon med Youtube?

Bannlysningene virket å være av koordinert art. For på samme dag som Reddit bannlyste svært mange subforumer, gikk også YouTube til verks. De slettet blant annet Stefan Molyneux , American Renaissance og flere – av mer bisarr art slettet de også Andy Warski . Warski har snakket med provokative personligheter i fortiden, men knapt produsert innhold, langt mindre av provokativ grad, i løpet av de siste månedene. At han ble slettet lukter av en liste, som har blitt liggende i en skuff til anledningen byr seg.

Masseslettingen, samt den tilsynelatende koordinasjonen med YouTube, hentyder til en verden der enorme teknologiselskaper samarbeider for å utestenge stemmer de ikke liker. Hver enkelt av disse aktørene har mer makt over den offentlige diskursen enn de fleste middels store europeiske land, og de opererer helt uten restriksjoner. Det er ingen tvil om at den uavhengige stemmen i dag er truet vel så mye av teknologiselskaper, som av stater.

