Kampen om regnbuen hardner til i Russland etter at USAs og Storbritannias ambassader i Moskva hengte opp LHBT-flagget. Samtidig forbyr Putin likekjønnet ekteskap.

I Russland oppfattes regnbuen først og fremst som et symbol for barn, og finnes herunder i reklame for leketøy og godteri samt i logoer for slikt som barneklinikker. Nå vekker det bekymring hos noen politikere at regnbuen i økende grad også assosieres med LHBT-bevegelsen, det vil si lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Statsdumarepresentant Jekaterina Lakhova, som også leder Russlands kvinneforening, viser til at regnbuen blant annet brukes i reklame for iskrem. Fordi barn forbinder regnbuen med gode ting, frykter Lakhova at sammenblanding av barnas regnbue og LHBT-flagget skal bidra til at barn oppfatter homoseksualitet som noe positivt.

Kampen om eierskap til regnbuen har tiltatt i Russland etter at USAs og Storbritannias ambassader i Moskva hengte opp LHBT-flagget i forbindelse med gay pride sist i juni. Det er første gang USAs ambassade gjør dette.

LHBT-flagget tiltrakk seg skuelystne som tok bilder, og gikk som en farsott i sosiale medier. Senere ankom det også et busslass fra Sorok Sorokov («Førti Menigheter»), som trampet og børstet skoene på et medbrakt LHBT-flagg utenfor USA-ambassaden.

Участники движения «Сорок мудаков» продолжают свои гомофобные кривляния у посольства США. pic.twitter.com/EzeaOtg54T — Рустем Адагамов (@adagamov) July 1, 2020

Selv tar president Vladimir Putin stuntet med ro. Under en videokonferanse nylig spøkte Putin med at LHBT-flagget ved USAs ambassade kanskje var et uttrykk for diplomatenes seksuelle orientering.

Putin mener at folk ikke diskrimineres på grunnlag av seksuell orientering i Russland. Videre sier Putin at en person bør få «vokse opp, bli voksen og velge sin egen sti. Ingen bør pålegges noe».

Såkalt LHBT-propaganda mot umyndige tillates imidlertid ikke, og Russland slår dessuten ned på erotikk i offentligheten, uansett om denne er hetero- eller homoseksuell. 27. juni ble kvinnelige LHBT-aktivister pågrepet for å ha ytret støtte til Julia Tsvetkova, en såkalt kroppspositivist som er tiltalt for «pornografi» for bloggen «Vagina Monologues».

I folkeavstemningen 1. juli godkjente 79 prosent av oppmøtte velgere at Putin kan endre Russlands grunnlov, herunder ved å ta inn en bestemmelse som begrenser ekteskapet til mann og kvinne. Valgdeltakelsen var på 68 prosent.

Størst var tilslutningen i Den tsjetsjenske republikk, hvor 98 prosent av den i hovedsak muslimske befolkningen stemte ja. I hovedstaden Moskva stemte 65 prosent ja, noe som er 12. lavest blant Russlands 85 føderale subjekter. Kun i Nenetsk autonome okrug, hvor slektninger av samene bor, sa et flertall nei til endringene.

3. juli undertegnet Putin grunnlovsendringene. Putin foreslo endringene så sent som i desember 2019. Norges Grunnlov kan bare endres med to tredjedelers flertall på to storting. Det må avholdes valg mellom de to stortingene, slik at valget indirekte fungerer som folkeavstemning om foreslåtte endringer.

– Viser erfaring at noen del av denne kongeriket Norges Grunnlov bør forandres, skal forslag derom fremsettes på første, annet eller tredje storting etter et nytt valg […]. Men det tilkommer først det første, annet eller tredje storting etter neste valg å bestemme om den foreslåtte forandring bør finne sted eller ei, lyder Grunnlovens paragraf 121.

– Dog må en slik forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men bare angå slike modifikasjoner i enkelte bestemmelser som ikke forandrer denne konstitusjons ånd, heter det videre.