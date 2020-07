annonse

Siv Jensen mener det vi er vitne til er en feilslått flyktningpolitikk. Hun sier også organisasjoner og rederier bør straffeforfølges.

– I praksis er dette et kynisk politisk spill og hjelpeorganisasjoner er faktisk med på å sponse menneskesmugling, noe også rederier som leier ut skip til denne virksomheten har ansvar for, sier Siv Jensen til VG.

Jensens uttalelse kommer i sammenheng med at det det norske skipet Ocean Viking seiler mot Italia med 180 migranter. Hun vil at regjeringen tar opp problemet og får satt en stopper for menneskesmuglingen.

– Vi kan ikke akseptere at dette skjer. Europa tvinges i kne av denne organiserte menneskesmuglingen. Vi skal selvsagt fortsette å hjelpe flyktninger, men det skal skje i nærområdene, ikke ved at mennesker tvinges ut på en livsfarlig ferd på Middelhavet med de tragiske konsekvensene dette ofte fører til, sier hun.

Talsperson for eier av redningsskipet Ocean Viking, Trym Jacobsen i Hoyland Offshore er uenig i kritikken. Han mener de bedriver en livredning.

– Dette må være første gang livredning blir gjort til noe moralsk galt. Det kan vi ikke anerkjenne. Når mennesker er i ferd med å drukne, er det en plikt å hjelpe, uavhengig av politisk eller religiøst ståsted.

Men Siv Jensen sier videre at menneskesmuglerne spekulerer i at redningsskipene plukker opp båtmigranter og at de blir en del av en profitabel bransje. Hun bemerker også at dette er ikke mennesker i nød, de har midler til å betale menneskesmuglere.

Trym Jacobsen derimot sier at de som blir reddet er sterkt traumatiserte, mentalt slitne og egentlig ikke ønsker noe mer enn det vi nordmenn tar for gitt: et mest mulig verdig liv. Han hevder også at menneskesmugling foregår uavhengig av deres tilstedeværelse.

– Et fravær av Ocean Viking vil derfor ikke redusere denne trafikken, slår han fast.