Kjendisinvestor og tidligere Resett-eier Øystein Stray Spetalen tror gull kommer til å øke kraftig i verdi i årene som kommer.

Han er ikke alene. Flere etablerte investeringsbanker Morgan Stanley, JP Morgan og Goldman Sachs spår kraftig økning i gullprisen. Det er i hovedsak den enorme pengetrykkingen som gjør gull attraktivt.

– Gull er en spekulasjon mot sentralbankene. “In the end” så må den finansielle pyramiden som vi har bygget opp, med stimuli fra sentralbankene og nullrentepolitikk, medføre så mye feilinvesteringer at det vil kollapse, forteller Spetalen til Kapital.

Alt annet enn gull kommer til å miste verdi, hevder han.

– Etter hvert som flere innser at sammenbruddet kommer, vil gullprisen stige. Når kollapsen kommer, om en, fem eller 20 år, går gullprisen til nivåer ingen trodde var mulig. Alle vil, og må, ha gull.

– 10.000 eller 50.000 dollar pr. unse er tall som kan stå på skjermene når spekulasjonsboblen kommer, sier Spetalen.

I USA har flere investorer begynt å snakke varmt om gull. Blant annet Ray Dalio og Jeffrey Gundlach.

Også verdens sentralbanker har fått øynene opp for gull. Ifølge World Gold Councils årlige undersøkelse, planlegger 20 prosent av totalt 51 sentralbanker å øke sine gullreserver i løpet av de neste 12 månedene skriver Kapital.

I november tok Resetts redaktør Helge Lurås til orde for at Oljefondet burde investere i gull. Da Lurås skrev dette, lå prisen på 1500 dollar per unse. Nå snuser den på 1800 dollar, en oppgang på 20 prosent.

Spetalen spår altså gull i 5000 eller opp mot 10 000 dollar per unse.

Norge uten gull

I 2003 hadde Norges Bank 37 tonn gull, men solgte det meste av beholdningen i 2004. «Bakgrunnen for salget er at gull utgjorde bare vel en prosent av bankens internasjonale reserver, og at det derfor i liten grad bidro til å spre risikoen i reservene. Gull har historisk gitt lav avkastning,» skrev de i en pressemelding.

Prisen per unse (31,1 gram) lå den på rundt 400 dollar da Norges Bank solgte. I forrige uke passerte prisen 1800 dollar. Men som vi ser fra denne grafen steg gullprisen kraftig i årene deretter. Prisen ligger nå rundt 1500 dollar per unse.