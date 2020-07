annonse

De fleste velgere, inkludert litt over halvparten av demokratene, mener at det er viktig at Joe Biden selv tar opp spørsmålet om sin egen kognitive tilstand offentlig.

Tallene kommer frem i en nasjonal telefon- og onlineundersøkelse foretatt av meningsmålingsfirmaet Rasmussen Reports. Meningsmålingen konkluderer med at 38 prosent av sannsynlige amerikanske velgere tror at Biden lider av en eller annen form for demens, basert på hva de har sett og lest. 48 prosent er uenige, mens 14 prosent er usikre.

Mens 20 prosent av velgerne i hans eget demokratiske parti mener Biden er dement, er det tilsvarende tallet for republikanske velgere 66 prosent, og 30 prosent blant velgerne som ikke er tilknyttet noen av partiene.

Kritikere hevder at Bidens hyppige ordtabber og forvirrende utsagn antyder at han har demens. I denne sammenhengen mener 61 prosent av alle amerikanske velgere at det er viktig for Biden å ta opp demensspørsmålet offentlig, med 41 prosent som sier at det er veldig viktig. 36 prosent mener at det ikke er viktig for Biden å snakke om saken, inkludert 19 prosent som mener at det ikke er viktig i det hele tatt.

Det er viktig å merke seg at meningsmålingen foretatt av Rasmussen Reports ikke definerte «demens» i spørsmålene som ble fremlagt til velgerne.

Ifølge Folkehelseinstituttet er demens en «fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd. Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv. Personen som rammes har tiltagende problemer med å klare seg i dagliglivet.»

Flere konservative stemmer i USA har kommentert at de etablerte mediene systematisk unngår å diskutere Joe Bidens tegn til demens.