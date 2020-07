annonse

annonse

USAs president Donald Trump kritiserer bilsportserien Nascar for å ha bannlyst sørstatsflagget. Han kritiserer også den svarte sjåføren Bubba Wallace.

Den svarte Nascar-føreren Wallace, sto i front for å forby flagget som ble bannlyst 10. juni. Elleve dager senere ble det funnet en renneløkke i depotet til Wallace, noe Nascar omtalte som en rasistisk handling.

Wallace sa selv at han var «utrolig trist over den smertefulle påminnelsen om hvor mye lenger vi må gå som samfunn og hvor bestemte vi må være i kampen mot rasisme.»

FBI undersøkte saken og konkluderte med at renneløkken hadde hengt i den aktuelle depotplassen siden oktober, og ikke hadde noe med Wallace å gjøre.

Mandag gikk landets president kraftig ut mot sjåføren.

– Har Bubba Wallace sagt unnskyld til alle de flotte Nascar-sjåførene og -arrangørene som støttet ham, sto ved hans side og var villige til å ofre alt for ham, bare for å finne ut av det hele bare var en ny bløff? skrev Trump på Twitter.

– Det og flaggavgjørelsen har gitt de laveste seertallene noensinne! fortsatte presidenten.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020