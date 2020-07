annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson har ikke troen på slike gester som å knele for våre synder. Han mener at folk ikke skal la seg forlede inn i handlinger som går imot deres egen vilje.

Uttalelsen kom etter at utenriksminister Dominic Raab avslo å knele for å vise sin støtte til Black Lives Matter (BLM), skriver Independent. Han begrunnet det med hans personlige valg. Johnsen kommenterte også hendelsen der politi knelet. Der den ene gikk ned fordi den andre gjorde det. Statsministeren synes ikke politiet skal utføre slike gester.

Isteden for å knele i solidaritet med BML, mener Johnsen at politiet oppgave er å gjøre ting som skaper forbedringer. Statsministeren vil heller se suksesser og debatter om muligheter for minoritetsungdom. Ikke protester.

Utenriksminister Dominic Raab fungerte som statsminister da Boris Johnson var sykemeldt på grunn av coronaviruset. Da Raab fikk forespørsel om å knele svarte han.

– Jeg må bare si, dette med å knele. Jeg vet ikke, men kanskje det har en bredere historie, men det minner mer om noe tatt fra Game of Thrones. For meg virker det som et symbol på undertrykkelse og underkastelse, enn frihet og frigjøring. Men jeg skjønner at andre føler forskjellig, og det er et personlig valg.

Dominic Raabs valg møtte reaksjoner, parlamentsmedlem for Labour David Lammy hevdet at hans avslag om knele ikke bare var en fornærmelse mot BLM, men også pinlig av Dominic Raab. Han er tross alt Storbritannias utenriksminister.

Etter drapet på George Floyd i mai ble det en global protest. Den startet i mai, og en av tingene den har medført er knele for å vise støtte til den antirasistiske bevegelsen Black Lives Matter.