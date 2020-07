annonse

I et Facebookinnlegg publisert tidligere i juli tar samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness et kraftig oppgjør med tidsskriftets redaktør. Han kaller saken «et ynkelig og urovekkende tilbakeskritt for ytringsfriheten i Norge».

Resett har tidligere omtalt at Prosa-redaktør Merete Røsvik droppet en bokanmeldelse av Halvor Foslis bok Mot nasjonalt sammenbrudd. Det samme verket har Alf R. Jacobsen, en av Norges fremste krim- og dokumentarforfattere, pekt på som den beste han har lest så langt i år .

Denne saken stinker. På så mange måter. Redaktøren for Prosa, Merete Røsvik, nektet å publisere en anmeldelse av Halvor Foslis innvandringskritiske bok “Mot nasjonalt sammenbrudd”. Selv om teksten var bestilt, revidert (for å bli mer kritisk!) og klar for trykk. Anmeldelsen ble vel ikke så knusende som ønsket. Her er redaktørens begrunnelse:

«Det er rett og slett fordi eg har skifta syn på kva det signaliserer at eg gir plass til ei såpass alarmistisk bok som dette, frå Document forlag som representerer politiske haldningar eg meiner ikkje bør få etablere seg som ’innafor’. Det utløysande for at eg ombestemte meg, var at eg las Bjørn Stærks bok “Ytringsfrihet annotert.””

Det er altså en politisk avgjørelse. Inspirert av en forfatter som tidligere var forkjemper for ytringsfrihet, men som nå er blitt talsmann for ikke gi oppmersomhet til “farlige ideer” som kan skade muslimer og innvandrere. Redaktøren tok avgjørelsen etter å ha konferert med redaksjonsrådet. Alle fem – deriblant Dagavisens kommentator Hege Ulstein – var enige om at man ikke burde gi boken “denne typen oppmersomhet”.

Dette skjer altså i regi av Norsk Faglittær Forfatter- og oversetterforening, som burde ha ekstra grunn til å stå på ytringsfrihetens side, og ønske omtale og vurdering også av kontroversielle bøker (så lenge de ellers er seriøse). Og som også burde ha vett til å behandle bokanmeldere bedre enn dette.

Det hører også med til historien at Fosli er tidligere redaktør i Prosa, og den som fikk tidsskriftet opp og stå i sin tid. Nå ledes det av prinsippløse folk som vil smalne inn diskusjonen om et av det største stridstemaene i Norge. Og som det faktisk skrives få bøker om. Nok et ynkelig og urovekkende tilbakeskritt for ytringsfriheten i Norge.