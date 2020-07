annonse

En hvit kvinne som meldte en svart fuglekikker til politiet i Central Park i New York, er siktet for falsk anmeldelse.

Episoden oppsto da Amy Cooper ble bedt av Christian Cooper om å holde hunden sin i bånd i et område i den store New York-parken der han befant seg for å observere fugler. De to er ikke i slekt.

Amy Cooper ble forbannet og ringte politiet hvor hun hevdet at hun ble truet av en svart mann.

Episoden ble viral i USA etter at Christian Cooper publiserte en video han tok av opptrinnet. Videoen ble sett på som et typisk eksempel på hverdagsrasisme. Den har allerede ført til at Amy Cooper har mistet jobben sin, og nå risikerer hun fengsel i opp til ett år.