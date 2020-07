annonse

annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett med løpende hendelsesnyheter.

14.00: En mann er dømt til fengsel i ni år og sju måneder for knivdrap i Lakselv, melder NRK.

Mannen hevdet han handlet i selvforsvar da en polsk mann ble knivstukket i desember i fjor. Han må også betale 400.000 kroner i oppreisning til den dreptes to barn, skriver NRK.

annonse

13:59: En mann i 20-årene har vedtatt et forelegg på 15.000 kroner for å ha fyllekjørt på elsparkesykkel, opplyser Vest politidistrikt, ifølge NTB.

En promilletest viste ifølge NTB at mannen hadde promille på 1,9. Tirsdag ble mannen avhørt av politiet. I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at mannen har erkjent straffskyld og vedtatt et samlet forelegg på 15.000 kroner for brudd på veitrafikklovens paragraf 21 og 3.

annonse

13:45:To estere uten lovlig innreise til Norge ble stoppet i en trafikkontroll i Kvalsund og bortvist fra landet tirsdag formiddag, skriver NTB.

– De sa de var på ferie i Norge, men brøt det gjeldende covid-19-regelverket, sier operasjonsleder Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt til NTB.



13:45: En jente (5) ble fløyet til Arendal sykehus med luftambulanse etter en sykkelulykke på Sørlandet feriesenter. Jenta er lettere skadd.