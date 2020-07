annonse

Historisk har New York Times vært selve målestokken for lister over hvilke bøker som selger best.

Slik kan det fortsatt være. Men enten er listen manipulert, ellers så er situasjonen kritisk. Hvis disse bøkene er representative for hvor folk henter sin kunnskap, så blir jeg faktisk skremt.

For å ta en kjapp gjennomgang av listen:

1: THE ROOM WHERE IT HAPPENED, John Bolton.

Dette er den tidligere sikkerhetsrådgiveren for Donald Trump, også kjent som en krigshisser av rang. Nå forteller han om perioden på 17 måneder hvor han var en av presidentens nærmeste rådgivere. Siden Bolton er svært kritisk til Trump, så hylles boken i de fleste medier. Ingen spør om det passer seg for en sikkerhetsrådgiver å gi ut en slik bok så kort tid etter at han gikk av.

2: WHITE FRAGILITY, Robin DiAngelo

Dette er uten tvil den dårligste bestselger noensinne. DiAngelo, med fagkunnskap fra «kritiske hvithetsstudier» etc. omdefinerer rasisme, forfalsker historie og utviser en dyp forakt for alle mennesker bortsett fra Robin DiAngelo. Ikke bare hvite mennesker, men også svarte, som hun ser på som hjelpesløse ofre som kun kan reddes av (hvite) Robin DiAngelo.

Med hånden på hjerte kan jeg si at jeg aldri har blitt så rasende etter å ha lest en bok. Men alle «antirasistene» anbefaler den, og henviser til dette makkverket for å vise at de er intellektuelle.

Vel: Hvis man tar denne boken seriøst, så er man ikke intellektuell, men forstyrret. Eller (mistenker jeg sterkt) så har man rett og slett ikke lest boken.

Så fortsetter det med bøker om rasisme, rasisme, rasisme:

3: HOW TO BE AN ANTIRACIST, Ibram X. Kendi

Denne boken lærer oss hvordan vi skal bekjempe rasisme, selv der vi ikke vet den finnes. Jeg foretrekker Don Quijote, han slåss tross alt mot eksisterende vindmøller!

4: STAMPED FROM THE BEGINNING, Ibram X. Kendi

Enda en bok av Kendi, som har studert «African American Studies», og beskrives som en ledende intellektuell når det gjelder rase og diskriminering i USA. Jeg tenker mitt: Har man studert noe som ender på «Studies», så er det enten fordi man er dum, og ikke hadde mulighet til å studere noe skikkelig – eller så er man hjernevasket allerede før man begynner å studere.

5: SO YOU WANT TO TALK ABOUT RACE, Ijeoma Oluo

Vel, mitt svar er egentlig et rungende NEI. Men da er jeg vel rasist.

Olue er interessert i interseksjonalitet, online trakassering, feminisme, Black Lives Matter og misogynoir (jeg måtte slå opp ordet, det betyr å diskriminere svarte kvinner både på grunn av kjønn og hudfarge).

6: BETWEEN THE WORLD AND ME, Ta-Neisi Coates

En meditasjon om rase i USA, formet som et personlig brev til hans egen sønn. Høres virkelig spennende ut.

7: UNTAMED, Glennon Doyle

En feministisk aktivist beskriver sin indre stemme.

– Untamed vil frigjøre kvinner – følelsesmessig, åndelig og fysisk. Den er fenomenal! skriver en begeistret Elizabeth Gilbert.

8:ME AND WHITE SUPREMACY, Layla F. Saad

Her kan du lære å forstå og motarbeide dine hvite privilegier. Du lærer «å pakke ut dine fordommer», og hvis du er hvit kan du lære å «demontere dine privilegier».

Saad har tilsynelatende ingen utdannelse, men skrev i 2017 bloggposten I Need to Talk to Spiritual White Women About White Supremacy, som fikk en del oppmerksomhet. Deretter var hun aktiv på Instagram under hashtaggen #MeAndWhiteSupremacy.

9: THE COLOR OF LAW, Richard Rothstein

Denne boken undersøker hvordan myndighetene forårsaket segregering gjennom rasebaserte soner og andre systemiske praksiser.

Dette er nok den mest interessante boken på listen. Rothstein har faktisk studert et skikkelig fag, min personlige favoritt historie (jeg er for dum for STEM).

Boken er grundig dokumentert og godt skrevet. Men det er uansett litt merkelig at den ligger på bestselgerlisten tre år etter at den kom ut.

10: JUST MERCY, Bryan Stevenson

Denne boken handler om en professor i jus som beskriver flere tiår med kamp for å få frikjent uskyldige mennesker som er dømt til døden. Bryan Stevenson fremstår på mange måter som en heltemodig figur. Han er professor at New York University School of Law.

Jeg vil ikke kritisere Stevenson, som sagt fremstår han som en dyktig jurist som jobber for de aller svakeste. Men bare så det er nevnt så er også han en sosial rettferdighetskriger og forkjemper for svartes rettigheter.

Konklusjon

De to beste bøkene havner altså på de to siste plassene. Men den absolutt verste boken er White Fragility. Jeg vil gå så langt som å si at hvis du støter på noen som sier de har lært noe av denne boken og skryter av den, så bør du avslutte samtalen med en gang. Du kan eventuelt lese boken, og stille noen kontrollspørsmål. På denne måten kan du avsløre de som bare bløffer om at de har lest boken, siden den anbefales på alle disse listene som skal lære oss å være antirasister.

Ben Shapiro har som meg lest boken, og er minst like sjokkert som meg. Se den morsomme slakten nedenfor. Det er verdt noen minutter av din tid, jeg lover!