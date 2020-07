annonse

– Har ikke dokumentert nytteverdien.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er appen deaktivert, datainsamling stanset og alle personopplysninger slettet.

Ifølge NTB opplyser FHI at vedtaket fra Datatilsynet dermed ikke fører til en stans i behandlingen av personopplysninger, men det betyr at FHI ikke kan gjenoppta innsamling av personopplysninger gjennom Smittestopp før det midlertidige forbudet eventuelt er opphevet.

I et vedtak kriver Datatilsynet at de mener at Folkehelseinstituttet ikke har godtgjort nødvendigheten av bruken av lokasjonsdata fra GPS i kontaktsporingsarbeidet, som tilsynet mener er i strid med prinsippet om ikke å samle inn flere opplysninger enn nødvendig. Datatilsynet mener også at FHI ikke har dokumentert appens nytteverdi.

– Vi har sett på de tekniske løsningene som er valgt i Smittestopp, den lave oppslutningen om appen (om lag 14 prosent av befolkningen over 16 år) og smitteutbredelsen i befolkningen, heter det.

Skuffet

Assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI sier ifølge NTB at de er skuffet over vedtaket fra Datatilsynet.

– Det virker ikke som om Datatilsynet har tatt hensyn til dokumentasjonen som er sendt over etter 1. juni, og vi mener vi har dokumentert at Smittestopp er et tjenlig tiltak for å forebygge og hindre smitte, sier hun i en pressemelding.