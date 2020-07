annonse

– Våre arabiske brødre vil støtte oss.

I et videoklipp publisert av Memri TV uttaler Nabil Shaath, rådgiver for palestinerrnes president, at det kan komme en «tredje intifada»

– Absolutt. Vi har rett til å konfrontere dem på bakken overalt, svarer han på spørsmål om det kan komme en ny og tredje intifada ifølge Memri.

Intifada er et arabisk ord for oppstand og opprør. Den første intifada (1987–1992) startet i Jabalaya flyktningleir i Gaza den 9. desember 1987, med at innbyggerne kastet stein og bensinbomber mot israelske patruljer, og spredte seg hurtig til resten av Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Den andre intifada, også kalt «al-Aqsaintifadaen» av palestinere og «Oslo-krigen» av høyreorienterte israelere som mener intifadaen kommer av Oslo-avtalen fra 1993, ble iverksatt i september 2000 og ebbet ut på slutten av 2000-tallet.

– Våre arabiske brødre vil støtte oss økonomisk slik de gjorde under den andre intifadaen, sier Shaath.

