En britisk rugbyfan nektes adgang til stadion for resten av livet.

Årsaken er at han på Twitter hyllet den amerikanske kvinnen som nektet å knele for Black Lives Matter. GJPowell skrev:

«Mer moralske fibre enn resten av lagkameratene til sammen, og mer baller enn alle spillerne i Premier League står hun opp mot marxistisk ekstremisme og trusler.»

GJPowell støtter rugbyklubben Pontypool RFC, og klubbens administrerende direktør Ben Jeffreys reagerte umiddelbart:

«Finn en annen klubb å støtte. Du er ikke lenger velkommen på @PontypoolRFC og Pontypool Park. Jeg skal personlig sørge for at vi aldri selger deg en billett noensinne (…) Det skal bli godt å bli kvitt deg. Du vil ikke bli savnet.»

Find another club to support. You’re no longer welcome at @PontypoolRFC and Pontypool Park.

I’ll personally ensure we never sell you a ticket ever again.

When I said I would make positive change moving forward, I meant it.

Good riddance. You won’t be missed.

👋🏻 https://t.co/s4TS0jpdAR

— Ben Jeffreys (@BenJeffreys) July 1, 2020