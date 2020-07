annonse

Kongressen har fått beskjed fra Det hvite hus om at USA formelt har trukket seg ut av Verdens helseorganisasjon WHO, opplyser flere senatorer.

Den demokratiske senatoren Bob Menendez i utenrikskomiteen er blant dem som skriver dette i en Twitter-melding tirsdag.

– Kongressen har fått beskjed om at POTUS offisielt har trukket USA ut av WHO midt i en pandemi, tvitrer senator Bob Menendez, som er Demokratenes øverste representant i utenrikskomiteen.

USAs president Donald Trump sa i mai at han ville trekke landet ut av WHO og beskyldte organisasjonen for å ha sviktet under pandemien. Han kunngjorde også at USAs midler til WHO skulle fryses.

Det er NTB som melder dette.