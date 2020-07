annonse

annonse

Da Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) avholdt en lovlig markering på Mortensrud i Oslo, ble de møtt av antirasister som kastet egg og tomater, samt en kasserolle, bokser og plastflasker.

Etterpå oppsøkte politiet hjemmene til flere antirasister og forkynte bøter opp til 12 000 kroner. Flere hadde observert en drone i området, men politiet vil ikke kommentere om den var deres. De vil ikke bekrefte eller avkrefte etterforskningsmetoder av sikkerhetshensyn.

Les også: Kastet gjenstander på SIAN-medlemmer – fikk besøk av politiet hjemme hos mamma og pappa

annonse

– Identifiseringen har vi kunnet gjøre med en kombinasjon av personkunnskap og ulik metodebruk som er vanlig i politiet, sier enhetsleder for operativ tjeneste i oslopolitiet, Johan Fredriksen til Dagsavisen.

Motdemonstrant og leder av Rødt i Oslo, Siavash Mobasher er provosert. Han mener det er galt av politiet å bruke ressurser på antirasister. Mobasher sier også at politiet har lagt seg på en avskrekkings-strategi og gir høye bøter på tynt juridisk grunnlag. Han tror også at dette er for å skremme antirasister.

– Dersom det var noe under demonstrasjonen som de mener var straffbart nok til å skrive ut forelegg synes jeg det er merkelig at de ikke gjorde noen forsøk på å stanse det der og da. Dette er jo noe som tidligere har blitt løst med advarsel på stedet eller bortvisning. Men det ble ikke sagt ett ord, ikke brukt megafon eller andre metoder for å forsøke å få folk til å ikke kaste egg og tomater. Isteden lot de det skje for så å skrive ut forelegg i etterkant, det syns jeg er provoserende og spesielt, sier Siavash Mobasher.

Les også: Rødt og MDG nekter SIAN å holde stand i Oslo fordi de «forurenser lufta» med hatprat

annonse

– Men det er ikke lov å kaste ting, heller ikke egg og tomater – er ikke det politiets oppgave å gripe inn når det skjer?, spør Dagsavisen.

– Det mener jeg er en total avsporing av debatten. Vi skal ikke glemme at det er rasismen som er problemet her, ikke antirasisme. Egg hindrer ikke rasisme, og heller ikke tomater. Folks brettigede sinne og en folkelig antirasistisk bevegelse hindrer rasisme. Vi snakker om ungdom som opplever rasisme og forskjellsbehandling hver dag, også fra politiet, som har et berettiget raseri når de ikke tolererer at rasismen sprer seg i deres nærmiljø, sier Mobasheri

Siavash Mobasheri tror at at mye av politiets dialog og forebyggende arbeid i bydel Mortensrud kan bli ødelagt.