Enten du foretrekker middelhavslandene, helgetur til Riga eller planlegger norgesferie i år, finnes det mange turistattraksjoner å la seg provosere av. Resett viser deg hvor du fortsatt finner slavestatuer og blackface.

Begynte i USA

Etter drapet på afroamerikanske George Floyd i Minnesota, USA, har aktivister tatt til orde for å rive historiske statuer, dekke over malerier og endre stedsnavn som påstås å krenke eller undertrykke ikke-hvite mennesker.

Selv om aktivistene delvis har lykkes, har Europa fortsatt en rik kulturhistorisk arv, herunder språklige uttrykk, stedsnavn og billedkunst, fra kontinentets kontakt med Afrika og Midtøsten gjennom mange tusen år.

Over hele Europa finner vi turistattraksjoner og severdigheter som fremstiller afrikanere, maurere og tyrkere mer eller mindre fordelaktig. Her følger et knippe reisemål i Europa for deg som ønsker å la deg krenke – eller bare vil oppleve attraksjonene mens de fortsatt står på sokkelen.