Ny solskam-feide på Twitter.

Fra der han befinner seg la redaktør Vejbørn Selbekk i den kristne avisen Dagen ut et bilde av en veranda overfylt av hagl. De to siste dagene har det regnet til dels kraftig på det sentrale Østlandet.

Nå trenger vi vel ikke skamme oss over sommerværet, Eivind Trædal?» spør Selbekk på Twitter med en referanse til tidligere munnhuggeri om solskam mellom de to.

MDG-politiker Trædal repliserte kjapt.

«Vebjørn, det er bare du som har brukt ordet “værskam”. Jeg har bekymra meg over en hetebølge, og bekymrer meg stadig over klimaendringer og ekstremvær. Du bekymrer deg over at folk er homofile og forsøker å påføre dem skam for det. Vi er forskjellige sånn»

