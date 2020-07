annonse

Verdens helseorganisasjon (WHO) ser på nye beviser for at coronaviruset kan spres via luftsmitte etter en kraftfull oppfordring fra hundrevis av forskere.

– Vi erkjenner at det dukker opp nye beviser på dette feltet. Derfor tror vi at vi er nødt til å være åpne angående disse bevisene og forstå implikasjonene de medfører, sa WHO-professor Benedetta Allegranzi på tirsdagens pressekonferanse.

Ifølge NTB gikk en stor internasjonal gruppe av forskere tidligere denne uken ut med en oppfordring til blant annet WHO om å erkjenne at Coronaviruset kan spres via luftbåren smitte, og mye lengre enn to meters avstand.

Den siste tiden har WHO fått refs fra flere hold for å tilsynelatende ha avviket noe fra det internasjonale vitenskapelige samfunnet. WHO har lenge holdt fast ved at viruset primært spres via dråpesmitte ved hosting eller nysing og kontaktflater, og organisasjonen har tatt avstand fra teorien om luftbåren smitte.