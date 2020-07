annonse

«Hvorfor kan du reise rundt og gjøre alt du vil, mens vi som vil spille fotball med våre kompiser lokalt ikke kan? Skammelig.»

Store deler av fotball-Norge er opprørt over at fotballspillere over 19 hverken kan trene eller spille kamper som normalt. Myndighetene fastholder enmeter-regelen og har fortsatt ikke satt noen dato for når trening og kamper med full kontakt kan starte opp igjen.

I en pressemelding torsdag ba Norges Fotballforbunds president Terje Svendsen om et møte med kultur- og idrettsminister Abid Raja allerede nå i juli.

Raja valgte å svare på Twitter:

«Dere ber om møte snarest i juli. Jeg kan møte dere allerede imorgen! Jeg er på Knutholmen i Bremanger, og ferdig med program kl 17. Kan dere være på plass imorgen, eller vil dere jeg finner en annen dag?» skrev han og fortsatte:

Norges fotballforbund svarte på Twitter med at de forholder seg til regjeringens eget ønske om å jobbe hjemmefra og benytte digitale møter og foreslo at møtet gjennomføres på Teams.

Dette fikk Raja til å replisere slik:

«Det er opp til dere om dere ikke klarer få til fysisk møte altså. Jeg er klar! Dere må da selvsagt reise hvor jeg er.»

Utspillet fra kulturministeren fra Venstre fikk mange til å reagere sterkt.

«Hvorfor kan du reise rundt og gjøre alt du vil, mens vi som vil spille fotball med våre kompiser lokalt ikke kan? Skammelig», skriver en mann.

«Flaut», skriver en annen. Noen lurer også på om det har blitt for mye å drikke for Raja i sommerferien.

«Useriøst. Klarer ikke du som minister og ansvarlig for idrett å ta dette på alvor?»

Senere forsøkte Raja å legge saken død på Twitter med at han hadde fått tilbakemelding om at torsdag ikke passer og at man vil forsøke å få i stand et møte fredag.

