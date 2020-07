annonse

Under en Black Lives Matter-protest Seattle var veien stengt. Men brått kom det en hvit jaguar i stor fart og kjørte rett inn i folkemengden. Demonstranten Summer Taylor (24) ble drept, mens Diaz Love (32) ligger på sykehus med alvorlige skader.

Tilhengere av Black Lives Matter hadde natt til lørdag samlet seg på en motorvei i byen Seattle i delstaten Washington. Etter drapet på George Floyd i Minneapolis har det vært en rekke protester mot politivold og rasisme i Seattle. Rundt halv to om natten kom det en hvit jaguar inn gjennom sperringene og kjørte i høy fart rett mot demonstrantene. Skriver Chicago Tribune.

Sjåføren, den 27 år gamle afroamerikaneren Dawit Kelete, flyktet fra stedet. Men demonstrantene blokkerte veien og mannen ble arrestert. Kelete spurte politiet hvordan det gikk med de han hadde kjørt ned.

Drapsmannen er bosatt i Seattle og er registret som økonomistudent ved Washington State University.

Leder av politiet i delstaten Washington, Ron Mead sier at de er enda tidlig i etterforskningen og vil ikke spekulere i et eventuelt motiv. Sjåføren var ikke beruset. Selv forklarer Kelete at han kjørte feil, men veien var sperret av politiet på grunn av demonstrasjonen og tilhengerne av Black Lives Matters hadde også satt ut biler som stengsler. Utifra en film fra åstedet, så viser den at han setter opp farten før han kjører inn i demonstrantene

Ron Mead anmoder tilhengerne av Black Lives Matter om ikke protestere på trafikkerte veier. Politiet kan ikke garantere deres sikkerhet.