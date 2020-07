annonse

Stadig flere aktiviteter, institusjoner og produkter defineres som rasistiske.

Melk er et symbol på «hvit makt», og har lenge vært definert som rasistisk. Hvit hud er rasistisk, på grunn av hvite privilegier. Statuer er selvsagt rasistiske og må rives ned. Matematikk er rasistisk. Sjakk er også definert som rasistisk. Det samme gjelder for gressplenen, som i tillegg er en trussel mot klimaet. Teknologi havner i samme kategori.

Jakten fortsetter

Men jakten på uttrykk for rasisme fortsetter. Fiona Beckett skriver om vin for The Guardian. Hun skriver at hun skammer seg over at hun ikke visste at det fantes svarte vinprodusenter.

Tiltak må iverksettes, krever Beckett. Vinindustrien må bli antirasistisk, kunder, grossister og restauranter må etterspørre vin ut fra hudfargen til produsenten.

Heldigvis er det noen lyspunkter. The Court of Master Sommeliers, en forening for mestere i vinkelnerfaget, har vedtatt å fjerne det rasistiske begrepet «Master». Ordet mester er rasistisk, siden slavene kalte sine eiere for det samme. Logisk sett bør også begrep som murermester, kapellmester og verdensmester fjernes fra språket. Master Yoda fra Star Wars bør vel også få en ny tittel?

Rasistisk natur

Liker du å gå på tur? Den engelske landsbygda er definert som rasistisk av BBC. Nå følger amerikanerne etter.

Nasjonalparker i USA blir nå definert som et eksempel på systemisk rasisme. Siden det i stor grad er hvite mennesker som benytter seg av de mange turmulighetene, bedriver de en form for «selv-segregering».

Hvite mennesker går på tur for å unnslippe svarte mennesker. Og mørkhudede mennesker føler seg ikke velkommen. Det trues med å fjerne nasjonalparkene hvis skjevheten ikke rettes opp.

En representant for aktivistene sier:

– Vi kan ikke la dere beholde offentlige landområder for deres egen glede.

Hvit skjørhet

Forfatteren Robin DiAngelo er en av de få som tjener på det som skjer, skriver Douglas Murray i The Spectator. Hun topper nemlig de mange listene av bøker som vi hvite mennesker anbefales å lese for å lære oss å bli mindre rasistiske. Også i VG anbefales denne boken.

DiAngelo hevder i bestselgeren White Fragility at alle hvite mennesker i prinsippet er rasistiske. Og hvis du som hvit person blir opprørt over å bli kalt rasist, er dette bare et uttrykk for White Fragility, altså hvit skjørhet.

Murray skriver oppgitt at hvite mennesker behandles på samme måte som heksene, som ble kastet i elven og erklært uskyldige hvis de druknet, men brent på bålet hvis de overlevde.

Han skriver videre:

– I dag blir det presentert som om at det er enkelt. Vi må bare absorbere de riktige bøkene, korrigere språket, følge alle instruksjoner og delta i programmet.

– Vel, du kan. Eller du kan nekte. Jeg anbefaler på det sterkeste at du velger sistnevnte.

Antirasistene forsøker ikke å forbedre samfunnet, målet er å rive ned og ødelegge hele systemet, skriver Murray. Han avslutter:

– Vær veldig, veldig forsiktig før du klikker på «Godkjenn alt».