Hylles etter at han trakk seg fra renominasjon til Stortinget.

En Facebookgruppe med støtte til Jan Bøhler etter at han trakk seg fra kampen om en plass på stortingslistent il Oslo Arbeiderparti har på få dager fått over 2.000 medlemmer. Gruppen ønsker Bøhler tilbake på listen, til tross for at den populære groruddølingen trakk seg etter det som skal ha vært en anonym kampanje mot ham internt i partiet.

Bøhler står for en restriktiv innvandringspolitikk, strengere tiltak mot ungdomskriminalitet og strengere krav til integrering. Dette har gjort ham både populær og upopulær.

Støtte

På Facebook får han mye støtte.

«Bøhler var siste genuine rest av partiet hundretusener av oss en gang støttet i tykt og tynt», skriver én mann.

«For meg er Bøhler en hedersmann,en politiker med integritet, hel ved. I motsetning til de aller fleste politikere er det lite svada fra denne mannen. Han virker oppriktig og ærlig i sitt ønske om et tryggere Oslo», skriver en kvinne.

«Jan Bøhler er en sjeldent hel og ekte politiker som person. Jeg har alltid hatt stor respekt for ham», skriver en mann.

«Bøhler er en mann med kompetanse, klare meninger og han står for det han tror på. Er det noe vi trenger er det slike mennesker», skriver en annen.

«Jan Bøhler er en politiker for folket, som AP politikere var i de “gode gamle dager”. Hans engasjement og hans innsats for viktige saker er uten sammenligning. Han har en viktig stemme, både på Stortinget og i lokalpolitikken», skriver en kvinne.

Snakker med alle

En annen forteller fra en runde med natteravning i Groruddalen, der Bøhler var med.

«Jan snakker med og hilser på alle vi møte og er nysgjerrig som en liten unge.»

«Hadde Ap-ledelsen hatt samme bakkekontakt som Jan Bøhler, ville partiet flyte opp over 30-tallet på meningsmålingene.»