annonse

annonse

Fagforeninger og veldedige organisasjoner, støttet av Labour-leder Keir Starmer, krever unnskyldning fra den britiske statsminister Boris Johnson.

Johnson er under et økende press for å be om unnskyldning, etter at han uttalte følgende:

«Vi har oppdaget at mange pleiehjem ikke fulgte prosedyrene på den måten de kunne ha gjort, men vi lærer noe nytt hele tiden.»

annonse

Uttalelsen førte til rasende reaksjoner fra helsetjenesten, men både Johnson og helseminister Matt Hancock mener statsministeren blir misforstått, skriver The Guardian.

Les også: Black Lives Matter: Boris Johnson sier han ikke vil knele

Keir Starmer kaller kommentaren skammelig, og skriver på Twitter:

«Myndighetenes egne råd tidlig i pandemien var at de som bodde på pleiehjem hadde liten sannsynlighet for å bli smittet. Nå forsøker Boris Johnson å frasi seg skylden.»

annonse

Mark Adams er leder for Community Integrated Care, en velferdsorganisasjon for helsearbeidere. Han kaller uttalelsen for «klønete og feige» og at de reflekterer «en Kafka-lignende alternativ virkelighet hvor myndighetene bestemmer reglene, vi følger dem, de liker ikke resultatene og gir deretter skylden til de menneskene som forsøkte å gjøre sitt beste.»

Boris Johnson har blitt avkrevd en unnskyldning i parlamentet, men helseminister Hancock repeterer kun at Johnson er misforstått.

Rachel Harrison representerer også helsearbeidere gjennom sin posisjon i GMD, Hun sier myndighetenes holdning er en skam:

Jeg forstår ikke helt hvordan disse kommentarene kan misforståes, for å være ærlig.

annonse