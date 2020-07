annonse

Cecilia Brækhus skal forsvare beltene sine mot Jessica McCaskill i Tulsa i USA 15. august.

Boksedronningen synes det er deilig å ha noe å se frem til igjen.

– Nå kan jeg begynne å planlegge for å oppnå et konkret mål. Jeg har holdt det gående i en slags limbo fram til nå, så det er en veldig lettelse å endelig ha noe klart foran meg, sier Cecilia Brækhus.

Kampen har vært utsatt fra 17. april på grunn av coronapandemien.

Brækhus regner seg selv som stor favoritt foran møtet med McCaskill.

– Jeg regner med å slå McCaskill fordi jeg er litt bedre på det meste. Hun har en enorm fysikk og motor, men jeg har bare et mye bredere arsenal. Jeg gleder meg til å få vist fram litt av det som jeg har lært med min nye trener, Abel Sanches, sier hun.

Brækhus har oppholdt seg i høyden ved Big Bear Lake i California, hvor hun trenes av Sánchez sammen med en håndfull andre boksere.

Stevnet hun skal bokse i er det største siden boksingen ble stengt på grunn av pandemien.

– Det har vært en lang karriere med mange firsts, som i kallenavnet «First Lady». Nå blir jeg nest siste kamp på det første Matchroom-stevnet (stort promoteringsselskap) i USA siden idretten stengte ned. Det er stort, og slike ting driver meg fremover, sier hun.

Det er uvisst om stevnet vil tillate publikum, men Brækhus tenker på fansen sin uansett.

– Jeg har et fantastisk team rundt meg. Det har holdt meg oppe i tøffe stunder mens jeg har vært i lockdown i California. Det samme gjelder for fans over hele verden som sender støtteerklæringer. Jeg vil vinne neste kamp for alle dem, avslutter boksedronninga.

