Siv Jensen sier at hjelpeorganisasjoner sponset menneskesmuglere. Men det er helt feil, svarer Pål Nesse fra Flyktninghjelpen og Trygve Thorson fra Leger uten grenser. De reagerer også sterkt på en slik påstand.

– Jensen kommer med anklager som absolutt ikke stemmer, sier Thorson til Vårt Land og legger til

– Det er viktig å huske at flyktningene fra Libya er i en veldig desperat situasjon. De har mangel på mat og vann, og blir utsatt for vold. De har ingen annen utvei enn å ta reisen ut på sjøen.

Thorson forstår heller ikke på hvilket grunnlag Jensen skulle ha for å straffeforfølge hjelpeorganisasjoner. Det er humanitære organisasjoner. Vårt Land spør om hvor forsvarlig virksomheten er når mannskapet blir truet. Til de svarer Pål Nesse at plikten til å redde liv er en sterk tradisjon for sjøfartsnasjonen Norge, og det er noe vi bør være stolte av.

– Det er viktig for humanitære organisasjoner å stille opp i en slik vanskelig situasjon, men det virker som om Jensen vil gjøre dette mer komplisert og ta vekk denne siste lille redningskapasiteten som er igjen på havet, forklarer Thorson.

Vi må også se på årsakene til at de legger ut på sjøreisen, forteller Nesse. Den første er at forholdene i Libya er vanskelige. Men en annen viktig ting er at det arbeidsmarked som etterspør dem i Europa. De ender ofte opp som landbruksarbeidere i Spania, Frankrike og Italia. Han understreker også at i dag spiller også politikk inn, det er uenigheter og at virusutbruddet har skapt en vanskelig situasjon.

– Det blir viktig for Europa å ta et fellesansvar. Vi trenger lovlige alternativer som gjør det mulig for migranter å komme seg til Europa tryggere. Det trengs også åpen dialog mellom Europa og de afrikanske statene, sier Nesse.