Kina kritiserer USAs valg om å trekke seg fra WHO, og omtaler beslutningen som nok et eksempel på at amerikanerne ikke bidrar i internasjonalt samarbeid.

– USAs valg om å trekke seg fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) undergraver den internasjonale kampen mot koronapandemien, melder kinesiske myndigheter.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet Zhao Lijian kaller president Donald Trumps beslutning nok et eksempel på at USA går sin egen vei i internasjonal politikk, ifølge NTB.

– Vi oppfordrer USA til å følge opp sine forpliktelser, og demonstrere det internasjonale ansvaret som er gitt et stort land, sier Zhao.