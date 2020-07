annonse

Tysklands forbundskansler Angela Merkel ber om solidaritet og ønsker rask enighet om EUs gjenreisingspakke og langtidsbudsjett, ifølge NTB.

– Vi har ingen tid å miste. Det kommer bare til å ramme de svakeste, sa Merkel da hun besøkte Brüssel onsdag.

– Europeisk solidaritet er ikke bare en humanitær gest. Det er en investering. Ingen kommer ut av dette alene, sa hun til de folkevalgte i EU-parlamentet.

Merkel møtte EU-toppene Charles Michel, Ursula von der Leyen og David Sassoli for å diskutere den økonomiske gjenreisingen etter covid-19-pandemien.

NTB skriver at fredag og lørdag i neste uke vil de 27 EU-landene forsøke å bli enige om et gjenreisingsfond for unionen og om langtidsbudsjettet som legger rammene for de neste sju årene. EU-kommisjonen har foreslått et fond på 750 milliarder euro – rundt 8.000 milliarder kroner.

Merkel håper medlemslandene raskt kan legge uenighetene de har om pakken bak seg.

– Jeg vil at vi kommer fram til en avtale før sommerferien. Det vil kreve kompromisser fra alle sider, sier hun og understreker hvor viktig hun mener EU er.

– Jeg tror på EU. Jeg er overbevist av Europa. EU er et levende prosjekt og begrenser oss ikke, men gir oss mer handlingsrom.