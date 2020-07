annonse

Per-Yngve Monsen og tre andre varslet om et internt forhold i Fretex. Da ble stillingen hans organisert vekk. Nå tar han saken til Strasbourg.

I 2016 varslet Monsen og tre andre om urettferdig behandling av en butikksjef i Fretex, som er en kjede av bruktbutikker som drives av Frelsesarmeen. Etter en omorganisering ble Monsens jobb borte, og han ble tilbudt en annen stilling. Monsen mente han ble straffet fordi han varslet mot ledelsen og gikk til søksmål. Men Monsen tapte saken både i tingretten og i lagmannsretten.

Per-Yngve Monsen er broren til den velkjente friluftsmannen Lars Monsen.

Nå vil Monsen prøve saken i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg i Frankrike, skriver Dagen.

– Dette handler om ytringsfrihet. Staten vil at du skal varsle, men dersom du gjør det, blir du så utrolig hardt straffet. Alle skjønner jo at denne dommen vil gjøre at flere vil vegre seg mot å varsle, sier Monsen til avisen.

Fretex avviser at de har utsatt Monsen for en gjengjeldelse. Kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo sier til Dagen at bedriften oppfordrer ansatte til å varsle.

– Samtidig er ikke et varsel det samme som en konklusjon, legger hun til.

