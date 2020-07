annonse

Den stadige mer anspente situasjonen mellom USA og Kina i Sør-Kinahavet har flyttet seg til sosiale medier.

Som et svar på den kinesiske marinens nylige militærøvelser nær Paraceløyene i Sør-Kinahavet, sendte USAs marine to hangarskip med støtteskip inn i den omstridte regionen for å foreta sine egne militærøvelser. Avgjørelsen har ført til ordsparring mellom offentlige og semi-offentlige representanter for de to stormaktene på kommunikasjonsplattformen Twitter.

Global Times er en statseid avis i Kina kjent for å fronte Kommunistpartiets offisielle politiske linje. I sammenheng med de to amerikanske hangarskipene som nå befinner seg i Sør-Kinahavet, twitret avisen om Beijings store repertoar av anti-hangarskip-våpen i regionen.

– Kina har et bredt utvalg av anti-hangarskip-våpen som DF-21D og DF-26 «hangarskip-drepere». Sør-Kinahavet under grepet til PLA (Folkets frigjøringshær); ethvert amerikansk hangarskip i regionen lever på PLAs nåde ifølge analytikere, twitret den statseide avisen og lenket til en artikkel.

Marinen

Ikke lenge etterpå svarte USAs marine på tweeten til Global Times, hvor den sa at USA ikke vil la seg intimidere av Kinas missilrepertoar.

– Og allikevel, der er de. To amerikanske hangarskip som opererer i det internasjonale farvannet i Sør-Kinahavet. (Hangarskipene) USSNimitz and USSRonaldReagan er ikke skremt. Vi gjør som vi vil, svarte twitterkontoen til informasjonssjefen til den amerikanske marinen.

And yet, there they are. Two @USNavy aircraft carriers operating in the international waters of the South China Sea. #USSNimitz & #USSRonaldReagan are not intimidated #AtOurDiscretion https://t.co/QGTggRjOul — Navy Chief of Information (@chinfo) July 5, 2020

Sjefsredaktøren

Ikke lenge etterpå involverte sjefsredaktøren til Global Times, Hu Xinjin, seg i utvekslingen. Han viste til dødeligheten og kostnadseffektiviteten til Kinas anti-skip-missiler.

– Det er ikke noe problem at de to amerikanske hangarskipene passerer fredelig gjennom Kinahavet. Amerikanske seilere ombord kan glede seg over den vakre utsikten. Men DF-21D / DF-26 er ekte «hangarskip-dreper»-missiler, og de er veldig billige. Kina ønsker fred, det tror jeg også USA gjør, twitret han.

There’s no problem for the two US aircraft carriers to pass through the S. China Sea peacefully. US sailors onboard can enjoy the beautiful view. But DF-21D/DF-26 are real “aircraft carrier killer” missiles and they’re very cheap.China cherishes peace, I believe the US also does. https://t.co/rIyOkjwzoq — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 5, 2020

Stillehavsflåtekommandoen

Litt senere kastet den amerikanske Stillehavsflåten seg på tråden, og den viste til bilder av amerikansk militært hardware som er deltar i militærøvelsene i regionen.

– Fly fra hangarskipflåtegruppen til Nimitz flyr i formasjon med det amerikanske flyvåpenets B-52H Stratofortress (et bombefly) under en felles øvelse over Sør-Kinahavet lørdag da USSNimitz og USSRonaldReagan gjennomførte doble operatøroperasjoner, skrev den.

Aircraft from the Nimitz Carrier Strike Force fly in formation with a @USAirForce B-52H Stratofortress during a joint exercise over the South China Sea on Saturday as #USSNimitz and #USSRonaldReagan conducted dual carrier operations: https://t.co/bVCQV9XNzq – via @PACAF pic.twitter.com/aaKLvJoNXT — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) July 6, 2020