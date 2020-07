annonse

annonse

Moskva anmodet mandag tyrkiske myndigheter om å bevare Hagia Sofias status som et museum, og ikke gjøre bygningen om til en moské, slik den var før slutten av Det osmanske riket.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov uttrykte håp om at Hagia Sofias status som verdensarvsted vil bli tatt i betraktning av sine «tyrkiske kolleger og samarbeidspartnere», når den endelige beslutningen blir fattet.

– Dette er et verdensmesterverk elsket av turister som kommer til Tyrkia fra hele verden, spesielt fra Russland. Russerne anerkjenner ikke bare Hagia Sofias turistverdi, men også den hellige og åndelige verdien, sa han i en uttalelse til det russiske nyhetsbyrået TASS.

annonse

Peskov understrekte at Kreml ikke vil offentlig kommentere Tyrkias endelige avgjørelse, fordi «det er den tyrkiske republikkens indre anleggende».

– Trussel mot Russlands spiritualitet og historie

Patriark Kirill av Den russisk-ortodokse kirken kom også med en uttalelse om Hagia Sofia mandag. Han mener at en konvertering til moské vil «påføre det russiske folket dyp smerte» og konstaterte at Hagia Sofia fortsatt anses som en stor kristen helligdom. Patriarken uttrykte håp om at den tyrkiske ledelsen vil vise ansvarlighet.

Les også: Kristendommens største kirke kan på nytt bli moské

annonse

– Ikke bare er det en trussel mot Russlands spiritualitet og historie, men også for hele den kristne sivilisasjonen. Bevaringen av den nåværende «nøytrale statusen» til Hagia Sofia vil bidra til å styrke inter-religiøs fred og harmoni, sa han.

Hagia Sofia ble bygget som en kirke under keiser Justinians regjeringstid i Byzantium i det 6. århundret. Det var kristendommens viktigste kirke i nesten 1000 år, helt til den ble omgjort til en moské etter osmannerne erobring av Konstantinopel i 1453. I et vedtak fattet av det moderne Tyrkias «landsfader», Kemal Ataturk, ble bygningen omgjort til et museum i 1934.