Stadig flere norske sykehus tilbyr sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn å føde med en kvinnelig hjelper, en flerkulturell doula, som snakker morsmålet deres.

Doula-prosjektet er å tilrettelegge for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Hensikten er at minoritetskvinner skal føle trygghet og tillit. Målet er å øke deres mestring i de ulike fasene av svangerskapet og styrke morsrollen. De skal også få bedre kunnskap om helsevesenet og redusere barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

I dag kan norske sykehus tilby 51 flerkulturelle doulaer som tar oppdrag på 14 ulike språk. Etterspørselen er økende, og fra mars 2018 til juni 2020 har 115 minoritetskvinner benyttet seg av doula-støtte under svangerskap, fødsel og i barseltiden. Skriver Helseaktuelt og legger til at fremover er utfordringen å sikre en robust finansiering av den populære tjenesten.

– Vi ønsker at sårbare fødende kvinner med minoritetsbakgrunn skal oppleve trygghet, tillit og mestringsfølelse i møte med det norske helsevesenet. De skal få føde på morsmålet. Det kan en flerkulturell doula bidra til, sier jordmor og prosjektleder Marit Stene Severinsen ved Oslo universitetssykehus.

Tiltaket med flerkulturell doula baserer seg på erfaringer fra Sverige. En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland, kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus. Hun skal følge fødekvinnen tett under både svangerskap, fødsel og barselstid. Doualen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet og være tilstede. Dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. Skriver Oslo kommune.

En doula sier til Helseaktuelt at hun har gått gjennom et 40 timers kurs og får betalt per fødsel. Hun har ikke noe medisinsk ansvar, men skal være et supplement til jobben jordmødrene gjør. Prosjektleder Marit Stene Severinsen doula ikke er en fast jobb, men de får oppdrag og at det kan gi et tilbud til minoritetskvinner som har vansker med kommer seg inn på jobbmarkedet.