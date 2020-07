annonse

annonse

Dara Goldar er grunnlegger av Unge Holmlianere, en organisasjonen for ungdom på Homlia i Oslo. Goldar er også fylkesstyremedlem i Oslo SV og sivilingeniør fra NTNU. Han hadde ikke problemer å få jobb.

Han forteller videre at systemet vårt er tilrettelagt for de som er andelenes. Det er ikke perfekt, men blir stadig bedre og er kanskje best i verden. Men han advarer mot å fortelle brune at alt er rigget mot dem, fordi da risikerer vi å skyve dem ut av samfunnet.

Les også: Linda Noor: «Hvithet» er et analytisk verktøy

annonse

– I det siste har flere brune skrevet i avisene om sine erfaringer med rasisme. Historiene viser at rasisme er alvorlig enten det skjer i Minnesota eller Oslo, skriver han i Aftenposten og legger til.

– Men man bør være forsiktig med å konkludere ut fra hva som får oppmerksomhet i mediene.

Les også: «Hvitheten gjennomsyrer vårt samfunn»

SV-politikeren videre at Norge er faktisk blant de minst rasistiske landene i verden.

annonse

– For noen år siden ble innbyggere i ulike land spurt hvem de ikke vil ha som nabo. Under 5 prosent i Norge svarte folk med en annen hudfarge. Over 45 prosent i India svarte det samme.

Han sier også at rasistiske holdninger finnes i alle land og det er menneskelig å være skeptisk til fremmede, men når vi møtes i hverdagen, forsvinner noe av skepsisen.

– I 2002 mente 47 prosent av nordmenn at det ville vært ubehagelig med en svigersønn med innvandrerbakgrunn. I 2018 mente 21 prosent det samme, opplyser Goldar.

Les også: For få fremmedkulturelle får hovedroller i filmer: – Det er en kulturell, rasistisk forbrytelse

Det som bekymrer Goldar er at noen skaper en unødvendige vanskeligheter mellom oss. Som for eksempel når de angriper begreper som norsk-norsk og norsk-pakistaner. Og ved å bruke melaninrik istedenfor brun.

annonse

– For der noen ser systematisk rasisme, ser jeg systematisk antirasisme, mener han og avslutter med følgende.

– Å være brun er bare en av mange måter å være annerledes på. Folk i rullestol møter også mye diskriminering. Som regel går det bra likevel, fordi vi har et system som ivaretar de av oss som er annerledes.