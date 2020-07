annonse

USAs høyesterett gir Trump-administrasjonen medhold i at flere arbeidsgivere kan nekte å tilby kvinner gratis prevensjon.

Dette er i strid med Obamacare.

Av ni dommere var det syv som støttet lovendringen, kun dommerne Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor tok dissens.

Dette medfører at 70.000 og 126.000 kvinner kan miste dekning av prevensjonsmidler i de ansattes helseforsikring, ifølge offentlige anslag omtalt av The New York Times. Ingen menn har krav på støtte til prevensjon.

Som et resultat av helsereformen som ble innført under president Barack Obamas helsereform medførte at de fleste arbeidsgivere måtte sørge for at prevensjon var inkludert uten kostnad i de kvinnelige ansattes helseforsikring.