annonse

annonse

Dette er mer enn en påstand, de er sterkest i Europa igjen, og de trenger lebensraum for sin industrielle eksport maskin.

Men Norge trengte ikke EU, og behøver det fremdeles ikke, ei heller å underordne seg hverken Tyskland eller EU. Tvert imot, spesielt Tyskland trengte vår type export og var parat til å betale, og betale oss godt. Helt uten at vi behøvde erlegge en tyngende stor EØS/EU-kontigent, den handelsmessige enkle sannheten.

Imidlertid, selv om vi ikke en gang er et fullt medlem oppfører Erna Solberg presist seg som Norge er EU underdanig. Og nå i lang ettertid kan vi vel alle innrømme at EØS var politikernes skamfulle måte å komme seg rundt folkets to ganger Nei til EU.

annonse

Folket ble bevisst lurt til å tro EØS nærmest en handelsavtale. Og truet om nødvendigheten. Mens den brutale sannheten var og er at vi allerede hadde gode nok bilaterale handelsavtaler, samt stadig vårt WTO medlemskap. Mer trenger vi ikke. Derfor var og er EØS oss et rent politisk bedrag, som Ap og Høyre ble enige om på kammerset. Snakk om tapt folkedemokrati, allerede den gang.

Tyskland med Ernas venninne Angela Merkel i spissen har gjort to generaltabber som vil merke EU og Norge for alltid: Først at hun slapp løs fremmed-innvandringen for alvor og helt ødeleggende for kontinentet, og dernest tillot de elektriserende atom-verkene demontert. Det siste gikk ut over tyskerne selv, hvilket forklarer hvorfor hun har kurtiseret Erna mht norsk energi som hun trengte nær desperat.

Les også: Meningsmafiaen regjerer, vær ikke i tvil

Dernest har hun destabilisert EU og Nato ved å gjøre en avtale med Vladimir Putin om gass-import til tross for USAs store protest. Dette er blitt negativt for Norge også; langt utover vindmøllene som ødelegger norsk natur etc.

annonse

Russland har fått et nakketak på Tyskland og derved på EU når Nato nå må ta høyde for at deres tradisjonelle motpart kan skru av gasstilførslen til deres nøkkel land, i en europeisk sammenheng. At Norge som et lite land ufrivillig henger med i stroppen sier seg selv. Samt det at Tyskland slik orienterer seg østover og senest også tilsvarende mot det autoritære Kina. Og aller verst, hvorved EU distanserer seg overfor USA, vår vestlige atlanterhavs beskytter. Norsk utenriks politikk er oss orientering skyldig. Men tror noen vår hypnotiserte venstrevridde globalistiske regjering tar hensyn til våre opplagte nasjonale interesser? Nei, de forties.

Og hva med denne oppskrytte fremmed-innvandringen? Tyskland kan i det minste hevde at de trengte arbeidere til sin storindustri. Men realistisk, hva er det som beriker lille Norge? Etter Gro Harlem Brundtland har det bare gått den vei høna sparker. Jonas Gahr Støre hennes løpegutt fortsatte bedraget ved pompøst å utlove oss det fargerike lykkelige store nye Vi. Han beskrev dette lyrisk nærmest, sågar som sitt personlige prosjekt. Snakk om å selv-underskrive egen politiske idioti og sorti. Men Jern-Erna ville ikke være «dårligere» og, i tillegg, øser hun ut av våre milliarder, for å kjøpe Norge… hva? Annet enn internasjonale korrupte venner i øst, syd og vest, samt oss innpass i pengesluket FN, korrupt det også. Politikken er til å bli dårlig av.

Les også: Erna, hvem holder med Norge, for annet enn pengene?

Og som uvillig «vert» sitter vi, folket, igjen med regningen, alt mens snylterne og korrupte setter oljepengene våre på sine hemmelige kontoer i skattefrie paradiser. Eller bruker dem til å holde nede sine fattige egne befolkninger, ikke minst i Afrika. Nei, dette er avlats-penger og/eller for å fremstille våre dårer «av noen politikere» som snille og gavmilde for «molbo-gjenvalg» og/eller til ytterligere sløsing med statens midler, en godhets karusell noe helt grenseløst smurt av og med oljepenger. Og mht «gratis-gjestene» våre mange fremmed-kulturelle, de får mat og husly og full alders pensjon enten de reellt arbeidet eller ei. Sett det opp mot oss alminnelige som har jobbet hele livet og betalt skatt for hver krone tjent. Hvor er rettskaffenheten? Hva med et folkeopprør? Dersom en revolusjon noensinne hadde vært berettiget er det nå.

Men gjennom løgn og Demokratur er vi negativt fast-låste til oss fortsatt udemokratisk utfor-kjørte. Og da kan jeg ikke annet enn her å gjenta definisjonen på hva et Demokratur er, samt å spørre leserne om de her gjenkjenner seg selv eller ikke, når de tenker seg litt om:

annonse

«I et demokratur råder allmene og frie valg, meningsfrihet rår formelt, men politikken og masse-media blir dominert av en anti-demokratisk maktelite som bare er villige til å slippe visse meningsytringer frem. Konsekvensen er at borgerne lever i en illusjon om at de formidles en allsidig og objektiv fremstilling av virkeligheten. Undertrykkelsen av mot-meninger er godt skjult, for den frie debatten kveles. Det skal også legges til at det hører med at flertallet av menneskene i et slikt samfunn ikke selv oppfatter realitetene».

Spørsmålet er, har demokratiet en sjanse i en stadig mer ukristelig verden av egoisme og kynisk bedrag? Svaret dessverre er neppe – gitt den menneskelige natur, dvs uten en felles erkjennelse av vår menneskelige ynkelighet. Derav behovet for å ha noe større enn oss selv, noe over oss å tro på, samt noe fredelig å kunne samles felles om.

For alternativet er utvilsomt mer menneskelig diktatur. Om ikke annet for å etablere noenlunde sivilisatorisk lov og orden. Akkurat det siste kan vi ikke frata Putins Russland, der hersker lov og orden. Men den ideologien har en pris av begrenset individuell frihet samt korrupt sosialisme. Er dette hva et norsk flertall tiltenker vårt tidligere så fredelige lille Norge?