Siv Jensen mente at hjelpeorganisasjoner sponset menneskesmuglere. Det har fått journalist, oversetter og forlegger Kristina Quintano til å reagere.

– Jeg har sett meg så jævlig lei av velfødde norske kvinner som fortsetter å mene at fargede mennesker bare kan drukne på havet, skriver hun i ABC Nyheter og legger til.

– Du skjønner det frøken Jensen, jeg gjentar til det kjedsommelige: Det er INGEN redningsskip i Middelhavet akkurat nå. Ocean Viking ligger til kai. Det gjør de få andre sivile skipene også.

Videre skriver Quintano at menneskesmuglerne driter i hvor de bittesmå redningsskipene er. Hun har intervjuet over hundre menneskesmuglere og grenseloser. Ingen av de har sagt noen om å bli reddet av skip.

– Deres liv har selvsagt ikke noen verdi i døden når de ikke blir sett på som verdige liv i live. Dette er ikke liv verdt å sørge over, hverken her eller der, skriver hun og sier at det ligger et libanesisk skip i Middelhavet 52 migranter, de får ikke gå i land. Ingen vil ha dem!

– Tror du det hindrer noen i å sette ut i natt? Nei, for når kona di er voldtatt til det ugjenkjennelige, ungene dine sulter ihjel foran uttørkede åkere og du selv har sittet to år i libysk torturkammer har du liksom ikke så mye igjen å tape!, sier hun til Siv Jensen og fortsetter.

– Så hjelp dem der de er du frøken Jensen, men få ut fingeren for som du ser på disse menneskene ombord i kvegskipet Talia så begynner det å haste.

Kristina Quintano spør hvor lenge kan vi fortsette vår likegyldighet ved å si vi er lei av andres nød?

– Vi er også lei, drittlei av at våre politikere ikke skjønner at Black Lives Matter – også på Middelhavet!