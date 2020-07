annonse

Ap og SV reagerer på mangelen på styremedlemmer med minoritetsbakgrunn i statlig eide selskaper. Høyre tror dette kan være en øyeåpner, men synes ikke staten skal gripe inn.

– Jeg tenker at dette her er altfor dårlig, det er egentlig ganske flaut at vi i 2020 ikke har kommet lenger og at vi i alle disse selskapene ikke har en eneste person med minoritetsbakgrunn, sier Åsmund Aukrust til NRK. Aukrust er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Ingen styremedlemmer i aksjeselskap med statlig eierskap har etnisk minoritetsbakgrunn. Aukrust mener det må være et bevisst fokus på flerkulturell kompetanse når det rekrutteres styremedlemmer til statlig eide selskaper.

– Det å ha mer mangfold i styrene det gjør styrene og selskapene bedre, derfor så er det i vår egeninteresse at vi klarer å gjøre ting på en mye bedre måte. Her leverer ikke regjeringen på et av formålene med eierskap, nemlig å sikre mangfold i styrene, sier han.

Aukrust mener at kvalifikasjoner må settes først, men er sikker på at riktig kompetanse også finnes blant minoriteter.

Støttes av SV

Det samme mener stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i SV. Han sier at staten må utøve sitt eierskap mer aktivt i selskapene hvor den har eierandel.

– Det er bare en enkel ting å gjøre: Det er at regjeringen og statsråden begynner å faktisk styre, og setter makt bak ordene, sier Knag Fylkesnes til NRK.

Margunn Ebbesen representerer Høyre på Stortinget. Hun innrømmer at mangfold er viktig, men vil ikke at staten skal gripe inn:

– Jeg tenker at valgkomiteen gjør den jobben best, og staten skal ikke inn på lik linje som de gjorde i sin tid i forhold til kjønnskvotering, at de skal ha en lik kvotering i forhold til etnisitet. For da stiller jeg spørsmålet tilbake – hvor går grensen i forhold til hva staten skal gripe inn i i forhold til bakgrunnsvurdering? Skal man gjøre det samme når det gjelder for eksempel geografi, spør Ebbesen. Hun håper allikevel at dette kan være en øyeåpner for bedriftene selv.

