Torsdag faller dommen mot to unge svensker som er tiltalt for et bombeangrep mot et skattekontor i København i august i fjor.

En forbipasserende ble lettere skadd i den kraftige eksplosjonen, og bygningen fikk store materielle skader. De to svenskene hadde ifølge tiltalen fraktet bomben over Øresundbroen fra Sverige bare noen timer før eksplosjonen om kvelden 6. august.

Aktor Andreas Christensen mener angrepet faller under en terrorbestemmelse i dansk lov og ba om sju års fengsel for de to svenskene.

