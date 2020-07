annonse

USA er kritisk til kinas militærøvelser i Sør-Kinahavet. Eksperter mener de to er stadig nærmere militær konflikt.

Satellittbilder skal vise hvordan Beijing bygger ut sitt nærvær på de kunstige øyene de har etablert i havet, skriver NTB.

Mikael Weissmann, som er forsker ved Försvarshögskolen og Utrikespolitiska institutet i Sverige sier til TT at det et er tydelig høyere spenning i Sør-Kinahavet, et av få steder der kinesiske og amerikanske interesser møtes. USA har svart med å sende to hangarfartøy, noe som har fått regjeringen i Beijing til å se rødt. Kina har bygd militæranlegg på kunstige øyer rundt rev og klipper i havet.

Den politiske mistilliten mellom Kina og USA over koronaviruset har heller ikke bidratt til å roe ned situasjonen.