Ifølge ny FN-rapport så er det risiko for den globale oppvarmingen vil fortsette de neste fem årene, spesielt i Arktis, og risikoen øker for at 1,5-gradersmålet ryker innen 2025.

Det er 20 prosent sannsynlighet for at den globale gjennomsnittstemperaturen i ett av de neste fem årene vil være 1,5 grader over førindustriell tid, ifølge prognoser fra FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

WMO fastslår at den siste femårsperioden har vært den varmeste perioden som er registrert, skriver NTB.

BBC påpeker at tidligere studier har anslått det er 10 prosent sannsynlighet for at 1,5 grader blir brutt på kort sikt, mens det nå er satt til 20 prosent

WMO-sjef Petteri Taalas sier det er enorm utfordring å oppnå målene satt i Parisavtalen som har som formål holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.