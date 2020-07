annonse

USAs høyesterett pålegger president Trump å gi fra seg selvangivelsen til en etterforskning i New York.

Trumps selvangivelser har lenge vært et tema. Nå pålegges han altså å legge de frem for undersøkelser.

– Dette er en politisk straffeforfølgelse. Jeg vant over Muellers heksejakt og andre og nå må jeg kjempe mot et politisk korrekt New York, skriver presidenten på Twitter.

Trump og hans advokater nådde ikke fram med sitt argument om at president er immun mot etterforskning så lenge han innehar embetet, skriver NTB, som refererer nyhetsbyrået AP.

Etterforskningen dreier seg om betaling for å få kvinner til å tie med historier om påståtte affærer med Trump. Også de to dommerne som er utnevnt av Trump – Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh – stemte for innsyn.

Storjuryens arbeid er konfidensielt, så utleveringen av dokumentene betyr ikke at de kan eller skal offentliggjøres.

Avgjørelsen regnes likevel som en halv seier for presidenten, ettersom domstolen sendte saken tilbake til ny vurdering i en lavere rettsinstans. Også den beslutningen ble fattet med sju mot to stemmer, og Demokratene ikke får tilgang til dokumentene.

