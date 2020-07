annonse

annonse

New Yorks ordfører Bill de Blasio la ingenting imellom da han torsdag malte «Black Lives Matter» utenfor Trump Tower i Manhattan.

Slagordene ble malt på gaten utenfor Trumps hovedkvarter.

– Dette er et så stort øyeblikk for byen vår, sa han til de frivillige som hadde møtt opp. De ropte «Black Lives Matter, Svarte liv betyr noe», mens noen få motdemonstranter buet tilbake ifølge New York Post.

annonse

Ordføreren kritiserte samtidig presidenten, som i forrige uke i en rekke Twitter-meldinger skrev at det planlagte gatemaleriet var et «symbol på hat», at det «motarbeider politiet» og «ødelegger denne luksusgaten, skriver NTB.

– La oss vise Donald Trump det han ikke forstår, la oss male det rett utenfor bygningen hans, sa de Blasio torsda ifølge NTB som refererer DPA.