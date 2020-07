annonse

En jihadistgruppe tilknyttet Islamsk stat (IS) trapper opp antall terrorangrep og går etter mer ambisiøse mål i Mosambik i 2020.

Ifølge en rapport publisert mandag av analyseselskapet Babel Street, utfører en IS-tilknyttet islamistisk terrorgruppe i Mosambik stadig mer sofistikerte og ødeleggende terrorangrep, inkludert på oljeanlegg og regjeringsmål.

Det tre år lange islamistopprøret i landet har blitt markant mer voldelig i år. Allerede har 447 mennesker omkommet i terrorangrep så langt. Dette er et betraktelig raskere tempo enn i fjor, hvor 660 dødsfall i til sammen 309 angrep fant sted.

Ifølge FN, har mer enn 210.000 mennesker, de fleste av dem kvinner og barn, flyktet fra Nord-Mosambik siden 2017, der islamistiske militante grupper har utført terrorangrep på avsidesliggende landsbyer og tettsteder.

Jihadisttilfluktsted

Taktikkene som blir brukt av terrorgruppen, kalt al Sunnah wa Jama’ah, antyder et tett forhold til IS og andre transnasjonale islamistiske terrorgrupper. De inkluderer sjøsetting av små droner for rekognoseringsformål, bruk av IS-flagg under terrorangrep, halshugging av ofre og kidnapping av jenter.

Mark R. Quantock, pensjonert generalmajor i den amerikanske hæren, mener at terrorgruppens voksende kapasiteter kan forvandle Mosambik til et nytt tilfluktssted for jihadister.

– Vi har absolutt, fra et globalt perspektiv, en interesse i å sørge for at kreftsykdommen som er islamsk ekstremisme – det vil si IS – ikke får fotfeste der. Det vil ikke være til hjelp for USA, våre allierte, eller den delen av Afrika, sa han.

USA har minimal militær tilstedeværelse i Mosambik, men amerikanerne følger situasjonen tett, ifølge oberst Christopher Karns, en talsmann for den amerikanske Afrika-kommandoen (AFRICOM).

– Situasjonen i Mosambik blir tett overvåket. Afrika fortsetter å være et sted hvor grupper som IS og al-Qaida prøver å slå seg opp, og leter etter muligheter for å vise motstandsdyktighet. Den IS-tilknyttede aktiviteten i Mosambik er mer synlig med økte angrep. Situasjonen og teknikkene som brukes er absolutt ikke unike for Mosambik, sa han.

– IS-tilknyttede terrorgrupper fokuserer ofte på ungdom i lokalsamfunn, spesielt de fattige, der de kan tilby tilgang til ressurser. Tegnene til at IS søker å bygge lokal legitimitet mens de undergraver regjeringen er til stede, ettersom de søker å skremme lokalbefolkningen og gi alternativer til regjeringen, la han til.

Russland

Karns forklarer at Russland også er til stede i regionen med statlige sponsede private sikkerhetsgrupper, som det semi-private sikkerhetsfirmaet Wagner-gruppen, i minst 16 afrikanske nasjoner. Russland kan komme til å tilby mer sikkerhetsbistand til land som Mosambik, i bytte mot tilgang til naturressurser i tiden fremover.

– Russland er et land som absolutt søker tilgang til Mosambiks naturressurser, som inkluderer olje, naturgass og kull. Dette kan undergrave våre partneres kapasiteter til å utvikle seg økonomisk, sa han.

– Wagner blir utplassert i konfliktområder hvor Russland ønsker å skjule en direkt innblanding. Russlands militære og økonomiske partnerskap i Afrika, som ofte går igjennom uoffisielle aktører, er fortsatt en grunn til bekymring, la han til.