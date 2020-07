annonse

annonse

En svensk skole i Gøteborg får nå oppmerksomhet etter at det er blitt kjent at den har hatt kjønnsdelt undervisning i 22 år.

Römosseskolen i Göteborg, som har rundt 500 elever, har delt opp elevene etter kjønn og gitt undervisning separat i fag som idrett, engelsk og sløyd, skriver SVT. Skolen har en islamsk profil, og den kjønnsdelte undervisningen har pågått i 22 år.

– Utifra de opplysningene vi har fått så har man anvendt en type kjønnsdelt undervisning på denne skolen i lang tid, ja, sier Frida Eek, jurist hos Skolinspektionen.

annonse

Skolen har begrunnet oppdelingen etter kjønn med en åpning i loven som sier at man kan dele opp elever i grupper i emner som er «av følsom karakter».

Les også: Sverige: Skoleflinke elever mobbes – fordi de er hvite svensker

Reaksjoner

Skolen har vært gjenstand for kritikk flere ganger tidligere. Men den kjønnsdelte undervisningen fortsatte. Liberalernas skolepolitiske talsperson og medlem av Riksdagen, Roger Haddad, reagerer sterkt:

annonse

– Jeg trodde ikke mine egne øyne og ører, sier Haddad til SVT, og krever nå at Skolinspektionen reagerer hardere i denne typen saker.

– At Römosseskolan har fått holde på slik som dette viser bare at både skolepolitikken og regelverket har havarert. Jeg har allerede vært kommisjonær i Skolinspektionens innsynsråd i ett år, og jeg mener inspeksjonen må vise muskler og anvende loven hardere for å få stoppet denne typen skoler (…) Barn skal ikke utsettes for denne typen miljøer med med religiøs indoktrinering.

Lokalpolitikere ønsker nå å stenge skolen.

– Det er farlig for barna og for samfunnet at det har blitt slik som dette, sier Marina Johansson, som er kommunalråd for Socialdemokraterna i Gøteborg.

Helene Odenjung fra Liberalerna er kommunalråd med ansvar for skolespørsmål, og sier hun er urolig på vegne av skolens 500 elever.

annonse

– De får et snevert bilde av hvordan det er å leve i Sverige, det er dypt udemokratisk og et stort problem, sier hun.