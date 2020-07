annonse

annonse

Skulle tro det burde være en svært spennende oppgave for en sosiolog eller språkviter å undersøke hvordan innvandrerne har «beriket» vårt språk, når det gjelder banning, trakassering og rasistisk ordbruk?

Men kommer det til å skje? Neppe. I våre dager er fokuset utelukkende på hva våre innvandrere opplever av rasisme fra hvite nordmenn, og alt annet forties. Og det selv om mange vil si at det språket særlig muslimske innvandrere har bidratt med, har satt en helt ny standard av sjofelhet, infam trakassering og rasistiske uttrykk mot nordmenn, og da kanskje særlig hvite jenter og kvinner. Seksuell trakassering av jenter er et av kjennetegnene i kebabnorsken, for ikke å snakke om gangsternorsk, som er enda verre.

Jeg jobbet i mange år som lærer på Holmlia da skolene der ble bygget tidlig på 1980-tallet. Jeg husker godt da vi fikk våre første store grupper av innvandrer-elever. Først var det pakistanske, deretter båtflyktninger fra Vietnam, kurdere og tyrkere. Og ganske fort hørte vi lærerne ulike skjellsord som vi aldri tidligere hadde hørt før. «Morrapuler» var noe veldig unorsk for oss som hadde vokst opp i et Norge uten innvandrere. (En nyansatt lærer trodde en stund at det betydde «mårrapuler», altså en som puler om morgenen, og han skjønte ikke helt hvorfor det var så alvorlig.)

annonse

Les også: NRK-kampanje for islam med betydelig slagside

Men vi andre skjønte fort at alt som går ut på å seksuelt krenke et menneskes foreldre og søstre er en typisk muslimsk måte å trakassere folk på. «Gå hjem og pul morra di» eller «jeg skal pule søstra di», var helt nye uttrykk i skolegården. Jeg hadde meget gjerne sett en språkforsker foreta et dybdestudium av dette fenomenet. For at det har skjedd endringer, er helt sikkert for meg som har fulgt språkutviklingen i innvandrertette bydeler i snart 40 år.

Dersom en norsk ungdom spør en muslimsk gutt hva han driver med på sms eller et chatteprogram, er det ganske vanlig å få et svar som «jeg ligger og puler morra di». Dette er en veldig vanlig sjargong i denne typen kebabnorsk, som skal være hard, brutal og følelsesløs. Og jentene omtales gjerne som «kæbe», som egentlig er et uttrykk som betyr prostituert eller hore. Det brukes gjerne i kombinasjon med «bitch» eller «ho», som er en forkortelse for «hore».

Guttene har det moro med å spørre jentene om de «vil være bitchen min» eller «hunden min», og det vet alle innebærer at de skal være en slags slave og utføre alt det gutten ber om i løpet av dagen, inkludert å suge han, noe som er svært ettertraktet blant muslimske gutter i 12-13-års alderen.

annonse

I denne tiden når ingen lenger tør å bruke ordet «neger» burde det være interessant å vite at muslimene har sitt eget nedsettende og rasistisk ord for oss hvite, nemlig «gora». Hvite medelever omtales gjerne som «han goraen» eller «hun goraen». Alle vet at det er er sterkt nedsettende. Men jeg har aldri hørt en lærer be muslimene om å slutte å bruke det. I mine øyne kommer det helt på linje med å kalle svarte elever for «neger».

«Hund» er også et ord som brukes mye av muslimer. «Din skitne hund» er vel noe av det verste man kan bli kalt for, ettersom hunder regnes som skitne dyr av muslimer, på linje med «gris». Maria Mena har fått stor medieoppmerksomhet og gråt en hel dag fordi en person hadde kalt henne for «apekatt» på nettet. Nå hevdes det av mange at uttrykket ble skrevet av en tyrkisk kvinne, men «alle» er enig i at det er grovt rasistisk fordi Maria Mena er lysebrun. Men vi må vel innrømme at hun lett kunne gått for å være etnisk norsk.

Men er det da grovt rasistisk når norske gutter og jenter blir kalt av muslimer for «skitne hunder»? Det må vel i sannhetens navn sies å være like dehumaniserende som å bli kalt «apekatt». Og hvor brun må en person være for at «apekatt» skal være grovt rasistisk, mens det bare er et vanlig skjellsord mot en hvit person, og altså ikke så veldig alvorlig? Og hva med asiater som blir kalt «hundespisere» og «corona» av muslimer?

Personlig har jeg aldri skjønt hva som gjør at det er så stor forskjell på «vanlig» mobbing og trakassering, som visstnok ikke er så alvorlig, og på rasisme, som er langt, langt grovere og alvorlig, ifølge de politisk korrekte. Kan noen se for seg eks Jørn Hoel gråte en hel dag og anmelde til politiet at han har blitt kalt «skitten hund» på nettet? Og ikke minst: Ville saken blitt etterforsket av politiet?

Det tviler jeg på, og jeg håper politiet heller fokuserer på saker som virkelig er alvorlige, som overfall, barneran, vold, voldtekt og grov seksuell trakassering. For unge jenter daglig å motta dickpics og stadig bli spurt om å suge muslimske gutter, tror jeg kanskje er en større belastning enn at en godt voksen, populær og svært godt likt artist opplever å bli kalt «apekatt».

annonse

Problemet med brune mennesker av alle nyanser som roper opp om rasisme når de blir kalt for stygge ting, er at de ikke riktig kan ha forstått at alle mennesker kalles for stygge ting fra tid til annen – av mennesker som føler antipati mot deg. Og når brune mennesker skal ramme hvite mennesker, så bruker de tilsvarende uttrykk som er ment å ramme de som er hvite. Og i Norge bor det nå nærmere en million innvandrere med etterkommere, og det burde være opplagt for ethvert oppegående menneske at de er minst like rasistiske som hvite mennesker. (Mange vil nok si at de er langt mer rasistiske).

En klok person sa en gang at det ser ut til å være en lovmessighet blant oss mennesker, at dersom halve opinionen liker deg, så vil den andre halvparten mislike deg. Mennesker er nå en gang slik at vi har sympati for noen og antipati mot andre. Og antipatien gir seg dessverre utslag i stygg ordbruk. Det bør vi selvsagt jobbe for å utrydde, ikke bare mot fargede, men mot alle hudfarger.

Men mediene omtaler dessverre ikke dette i andre saker enn når det gjelder fargede. Alt annet underkommuniseres eller forties helt. Resultatet er at det bildet som skapes av virkeligheten, er at hvite mennesker er grovt rasistiske, mens fargede utelukkende er ofre for de hvites rasisme. Mediene åpner for alskens klaging og rasismepåstander fra fargede, mens hvites like viktige beretninger ikke slipper til. Selv har jeg blitt refusert av Aftenposten. Jeg tror ikke det kan være fordi artikkelen var dårlig skrevet, eller var uviktig. Den hadde bare helt feil budskap.

Aftenposten regnes for øvrig av mange som Norges mest pålitelige og balanserte avis. Det lurer jeg sterkt på, særlig etter at de slapp til en av de eller mest aggressive og rasistiske meningsytringen mot hvite mennesker jeg noensinne har sett på trykk i Norge – skrevet av Hall Mufoncol. Aftenposten har åpenbart kastet alt av anstendighet over bord, og gitt mikrofonstativ til trakasserende og stygg generalisering av hvite nordmenn.

«Det er min plikt å adressere det groteske hykleri jeg observerer her i Norge,» skriver Mufoncol. Og han fortsetter:

«Det hvite ubehag er en spenning i luften idet en person med pigmenter i huden kommer inn i et rom. Det er en subtil anspenthet som oppstår i nærmest alle interaksjoner med mange hvite mennesker.»

Det er første gang jeg hører at alle vi hvite opplever et «hvitt ubehag» over alle fargede. Selv har jeg aldri opplevd noe slikt. Jeg opplever kun en velvillig interesse, og det tror jeg gjelder de aller fleste nordmenn.

Les også: Hvis ingen står opp for sannheten, vil den hjernevaskede venstresiden ødelegge samfunnet vårt

Det eneste oppmuntrende ved dette rasistiske innlegget, er alle de kloke kommentarene som kontant avviser Mufoncols rasisme mot hvite. Og som mange spør: Har det ikke slått Mufoncol at dersom han opplever at folk rundt ham blir nervøse og anspente, så kan det kanskje skyldes at han selv utstråler aggressivitet og uvilje? Men det er dessverre veldig typisk for svært mye av den «rasismen» mange fargede beskriver: De tror at all motgang de opplever skyldes deres hudfarge, og fatter ikke at alle mennesker opplever motgang, ufin behandling og trakassering.

Virkeligheten er at en del fargede mennesker og deres medaktivister krever at de skal særbehandles. Det skal gjelde spesielle regler for dem slik at de skal skånes fra den motgangen som alle vi andre opplever, og i særdeles opplevde da vi var barn og ungdom. Hvor lenge skal særbehandlingen var, dersom du har en eller annen grad av brunhet i huden? I en generasjon? To? Tre? Fire? Når skal de regnes som norske nok til å behandles likt som hvite nordmenn? For det er vel det som er problemet? Innerst inne opplever de seg ikke som norsk nok, selv om det er det mange stadig spør om. Når er jeg norsk nok? Men vil du være norsk nok, må du også tåle å behandles som enhver annen nordmann.

Du kan ikke kreve særbehandling og skjermes mot motgang og nederlag. Og når det gjelder hvilke liv som betyr noe, burde vi ikke godta noe annet slagord enn «All lives matter».

Men det tør ikke Aftenposten å skrive en gang. En journalist gjorde den grove feilen å påstå at alle liv betyr noe, men det ble slettet fort som svint. Det skal ikke Aftenposten ha på seg at alle liv betyr noe. Der i gården legger man seg flate for rasismeaktivistene. Kun rasisme mot hvite er helt greit for Aftenposten.