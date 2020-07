annonse

annonse

Etter drapet på Georg Floyd har statuer av slaveeiere og sørstatenes militære ledere blitt veltet eller ødelagt. Det bør også få konsekvenser for kirkens «majoritetsvasking» av Olav den helliges vold.

– Å sette opp, bevare eller velte statuer er et spørsmål om hvem som blir representert. Representasjon i tekst, bilde eller arkitektur er ikke bare et estetisk spørsmål. Hvem eller hva som blir satt til å representere et fellesskap, en nasjon, en kirke – sier noe om fordelingen av sosial, politisk og økonomisk makt og ressurser.

Dette skriver Gyrid Gunnes i Vårt Land. Hun er doktorgradsstipendiat i diakoni ved VID vitenskapelige høyskole, og debuterte som kunstner med performance-verket «Bønner til Allah» på Høstutstillingen på Kunstnernes hus i Oslo. Der inviterte hun publikum til å skrive ned bønner til Allah på lapper som de kunne legge i en krukke eller lime på veggen.

annonse

Gunnes mener statuer på byenes torg sier noe om hvilken rolle samtiden tillegger historiske personer og hendelser. Hun mener det er et naturlig spørsmål om vi skal rive Nidarosdomen, katedralen i Trondheim som ble bygd til minne om Olav den hellige, og er en av Norges mest populære turistmål.

Gunnes menes slaget ved Stiklestad er blitt «mytologisert og fortolket som avgjørende for kristendommens innføring i Norge». Den troende Olavs seirende død speiler Kristi korsfestelse og oppstandelse.

– Å ta inn over seg Black Lives Matter-bevegelsens anliggende innebærer å tenke etisk rundt denne mytedannelsen. De etiske impulsene handler særlig om minoritetenes erfaringer. Å gjøre en minoritetssensitiv lesning av Olavs-arven kan bety å spørre: Hva skjer hvis vi øver oss på å lese fortellingen fra ulike minoritetsposisjoner, ikke fra en majoritetsposisjon? Hva skjer da med Olavssagaen, hvis det lyttende jeg-et er norrøn-troende?

Les også: Hareide støtter eks-biskops bruk av svart arbeidskraft

annonse

Vi må bedrive selvransakelse, Olav var hærfører og ikke en ny Kristus. Fortellingen må avmytologiseres, krever Gunnes. Men betyr dette at Nidarosdomen må rives? Gunnes avviser ikke sitt eget spørsmål.

– Ved å fokusere på bruddet mellom Gud og våre ord og gester, synliggjør vi at å tre inn i Nidarosdomen ikke bare handler om at vi kommer inn i en «fin» kirke. Bruddene viser religiøse representasjoner, måter å forhandle forestillinger om «dem» og «oss», og ikke minst hva som er relasjonene mellom disse.

– Det som imidlertid bør falle er Olavs-øksenes plass i Den norske kirkes nåværende logo. Det er ikke troverdig å ville være kirke i et liberalt livssynspluralt samfunn, samtidig som man lar seg representere av gjenstandene fra en fortelling om de kristnes voldelige seier over annerledes troende. De visuelle representasjonene i en logo roper så høyt at ord om mangfold blir umulig å høre.