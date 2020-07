annonse

Etter å ha blitt stemplet som arrogant vil kultur- og idrettsminister Abid Raja nå møte Norges Fotballforbund (NFF).

Store deler av fotball-Norge er opprørt over at fotballspillere over 19 hverken kan trene eller spille kamper som normalt. Myndighetene fastholder enmeter-regelen og har fortsatt ikke satt noen dato for når trening og kamper med full kontakt kan starte opp igjen.

I en pressemelding torsdag ba Norges Fotballforbunds president Terje Svendsen om et møte med kultur- og idrettsminister Abid Raja allerede nå i juli.

Nå vil kulturministeren møte Norges Fotballforbund til samtaler om oppstarten av breddefotballen fredag.

Møte kommer i stand etter at fotballforbundet onsdag etterlyste å få møte Raja allerede i juli. Han responderte da på Twitter med at NFF måtte komme dit han var. «Skammelig» og «flaut» var blant karakteristikkene som haglet mot ham og flere oppfattet ham som arrogant.

Møte vil foregå på telefon, skriver statsråden på Twitter torsdag, ifølge NTB. Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i NFF bekrefter dette til NTB.

