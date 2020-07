annonse

Hvert år prioriterer Regjeringen å hente overføringsflyktninger som er «svakerestilte».

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet for noen dager siden informerte Regjeringen at kvoteflyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBTIQ+) skal komme først i køen ved uttak av kvoteflyktningene som vil bli hentet av den norske stat så snart koronasituasjonen tillater dette.

– Nå endrer vi retningslinjene for arbeidet med overføringsflyktninger slik at personer som er skeive skal prioriteres, opplyser statssekretær Grunde Kreken Almeland (V).

For 2020 vedtok Stortinget at Norge skal ta imot 3000 overføringsflyktninger, og det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som i all hovedsak bestemmer hvem av disse som får lov å komme til landet.

På grunn av koronautbruddet er denne prosessen utsatt. Dersom Norge i år ikke mestrer å hente de 3000 stipulerte dette året, kan det reguleres ved å ta ut flere neste år.

Hvor og hvem?

Forfølgelse på grunn av en spesiell seksuell legning kan gi rett til flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Det å bli trakassert eller forfulgt på grunn av egen seksuell bevisstgjøring er selvfølgelig forkastelig, og noe som er uakseptabelt.



Hvor skal de «skeive» som her får førsteretten til å komme til Norge hentes fra? Er disse allerede internert i egne flyktningmottak for «skeive» mennesker, slik at de på den måten er registrert hos FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I en flyktningeleir med flere tusen personer, hvor brorparten er muslimer, vil jeg anta at denne gruppen det her er snakk om, klokelig holder kjeft.

Hvordan bevise at man er «skeiv»

Resett har sett på Utlendingsnemnda (UNE) sitt praksisnotat av 27. juni 2018 – Forfølgelse på grunnlag av seksuell orientering.

Når en person søker om beskyttelse i Norge på bakgrunn av forfølgelse i hjemlandet basert på egen seksuell orientering, må utlendingsmyndighetene ta stilling til om vedkommende har rett på beskyttelse eller ikke.

Det er asylsøkeren selv som må overbevise UDI i første omgang at han eventuelt er homofil.

Relatert til UNE sitt praksisnotat, er det nok at det fremstår som noenlunde sannsynlig at asylsøkeren er homofil. Her er det lagt til grunn et lavt beviskrav som antyder at det skal noe, men svært lite til, for uten søkerens egne ord, at det er sannsynliggjort at vedkommende er homofil.

UNE legger til grunn at klageren er homofil dersom det fremstår som noenlunde sannsynlig ut fra en konkret og helhetlig vurdering.

På bakgrunn av ovennevnte, kan det stilles spørsmål om hvorfor og hvordan utlendingsmyndighetene reelt sett praktiserer et så lavt beviskrav.

Før myndighetene foretar sine endelige vedtak, formoder både UDI og UNE at asylsøkeren i utgangspunktet har reflektert over sin seksuelle orientering, og at vedkommende har tanker eller erfaringer knyttet til dette. Særlig gjelder dette dersom personen kommer fra et samfunn som har et svært negativt syn på homofile.

Alt avhenger av troverdigheten til den som fremmer en beskyttelsessøknad i kraft av å være «skeiv», som er det ordet statssekretæren fellesomtaler disse i Regjeringens pressemelding.

Juss er i utgangspunktet sunn fornuft, satt i system. De faktiske forhold må derfor settes i «bås» og avgrenses i vilkår. Spørsmålet om seksuell orientering er flytende, individuell og nyansert. Derfor passer ikke dette inn i en klassisk juridisk bevisvurdering.

Når Regjeringen nå har blottlagt de nye retningslinje for asylsøkere med «skeiv» bakgrunn, kan man vel forvente at flere fremover vil tilpasse sin egen seksuelle legning deretter?

Vil myndigheten her hjemme opprette egne asylmottak for homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle?

Hva med verifiseringsprosessen? Vil utlendingsmyndighetene gjøre noe som helst for å undersøke om disse personene er gifte og har barn med mer? Eller vil de få opphold med påfølgende søknad om familiegjenforening etter tre år? Dette vil jo også måtte aksepteres ettersom det er vedtatt at seksualiteten kan være «flytende», eller at man kan være bifil.

Ifølge presserådgiver, Vibeke Schjem, i UDI, er det ikke anledning til å føre statistikk over personer som har søkt asyl på grunn av seksuell orientering, da dette er personsensitiv informasjon.