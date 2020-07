annonse

annonse

Facebook lukket onsdag flere kontoer som tilhører Roger Stone, en nær alliert av president Donald Trump.

Stones private kontoer på Facebook og Instagram var blant flere som ble lukket i forbindelse med en gransking av falske kontoer. Flere falske kontoer knyttet til Brasils president Jair Bolsonaro ble også lukket, skriver NTB.

Stone, som er dømt til fengsel for mened og påvirkning av vitner, var knyttet til over 50 kontoer på Facebook og Instagram.

Facebook and Instagram have just disabled Roger Stone’s account in an outrageous display of censorship and because he dares to fight to prove his innocence. WE ARE ALL ROGER STONE NOW. @JackPosobiec @johncardillo @realDonaldTrump #GaggedButNotForgotten #SaveRogerStone pic.twitter.com/bz00U0IxNv

— TheAgeOfStone 🇺🇸 (@TheAgeOfStone) July 8, 2020