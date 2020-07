annonse

Russland trengte ni stemmer av Sikkerhetsrådets 15 og ingen stemmer imot blant de fem vetomaktene på forslaget om å redusere nødhjelp over grensa til Syria. Men det fikk bare fire stemmer.

Ifølge Tysklands FN-ambassadør Christoph Heusgen, som for tiden er Sikkerhetsrådets president så stemte Sju land mot forslaget, og fire avsto, skriver NTB.

Russland ville ha godtatt at ett krysningspunkt fra Tyrkia holdes åpent i seks måneder, men mener at all nødhjelp bør gå via de syriske myndighetene

Det fryktes alvorlige konsekvenser for millioner av internflyktninger i Syria om ikke de to grenseovergangene holdes åpne, sier Internasjonale hjelpegrupper. De to grenseovergangene det er snakk om, er Bab al-Salam, som leder fram til Aleppo-regionen, og Ban al-Hawa, som går til Idlib. Russland ønsker å stenge den første av dem.

Verdens matvareprogram WFP har beregnet at 9,3 millioner syrere ikke lenger har nok mat.

